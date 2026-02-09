Das Anwesen mit Master-Suite, Pool, Kinosaal und Fitnessraum steht in Cologny. Die Gemeinde am Lac Léman ist für seine prestigeträchtigen Immobilien bekannt. Der WEF-Hauptsitz ist bloss einen Steinwurf entfernt.

Darum gehts Luxus-Villa in Cologny GE für 15 Millionen Franken zu verkaufen

Anwesen hat 15 Zimmer, Infinity-Pool und einen privaten Kinosaal

Grundstücksfläche: 1368 Quadratmeter, Baujahr 2008, renoviert 2025 Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Robin Wegmüller Redaktor Wirtschaft

In Cologny GE am linken Genferseeufer steht aktuell ein spezielles Anwesen zum Verkauf. 2008 erbaut und im vergangenen Jahr frisch renoviert gibt es eine Luxus-Villa mit herrlichem Blick auf den See und das Juragebirge zu haben. Dafür braucht es aber einen grösseren Kontostand – die Villa ist für 15 Millionen Franken auf verschiedenen Immobilienplattformen ausgeschrieben. Kein Wunder: Die Nachbargemeinde von Genf ist – gemessen am Einkommen der Einwohner – der reichste Ort der Schweiz.

Insgesamt verfügt die Prachtvilla über 15 Zimmer. Die sechs Schlafzimmer haben je ein eigenes Bad. Das luxuriöseste davon: die Master-Suite im 1. Obergeschoss. Auf den 1368 Quadratmetern Grundstücksfläche wird den zukünftigen Eigentümern bestimmt nicht langweilig. Zum Haus gehören ein Kinosaal, ein Fitnessraum, ein Weinkeller und ein Infinity-Pool.

WEF-Hauptsitz in weiterer Nachbarschaft

Für die sonnigen Nachmittage am Genfersee eignet sich das Poolhaus mit Bar und Lounge-Bereich. Drei Luxusboliden der Käufer finden in der Garage einen Platz. Für den Verkauf verantwortlich ist die Genfer Luxus-Immobilienagentur Rousseau5. Diese weist in der Ausschreibung auch explizit auf die hervorragende Lage hin: «Die Villa liegt in einem ruhigen Wohnviertel, in der Nähe einer renommierten Privatschule.»

Cologny ist für seine prestigeträchtigen Anwesen bekannt – und für das WEF. Schliesslich hat das Weltwirtschaftsforum dort seinen Hauptsitz. Und um diesen ist kürzlich eine Debatte entstanden. So will WEF-Gründer Klaus Schwab (87) das Grundstück der Eidgenossenschaft schenken. Der Wert: 200 Millionen Franken. Bei dieser Summe erblasst selbst der Preis der zum Verkauf stehenden Luxusvilla in der weiteren Nachbarschaft. Die beiden Anwesen trennt bloss ein knapper Kilometer Luftlinie.