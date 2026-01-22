Die Familie Helbling schnappt sich das Anwesen in Bolligen SG mit 150 Meter Seezugang. Die Liegenschaft bietet ein Bootshaus, ein Hallenbad, ein Fitness sowie eine Bibliothek. Erbaut wurde die Immobilie 1932 – als Zündhölzli-Fabrik.

Darum gehts Familie Helbling kauft Luxusvilla in Bolligen SG am Zürcher Obersee

Anwesen bietet 150 Meter Seezugang und wurde 1932 erbaut

Robin Wegmüller Redaktor Wirtschaft

Es ist schlicht ein Anwesen der Extraklasse! Seit letztem Juli war in Bollingen SG nahe Rapperswil-Jona SG eine Villa auf einem 3600 Quadratmeter grossen Grundstück ausgeschrieben – direkt am Ufer des Zürcher Obersees. Die Liegenschaft bietet einen 150 Meter langen Seezugang. So eine Immobilie kommt in der Schweiz nur höchst selten auf den Markt.

Jetzt hat ein finanzkräftiger Mitbewerber zugeschlagen, wie das Onlineportal Linth24 weiss. Kein ausländischer Promi, sondern die bereits in Bollingen wohnhafte Familie von Reto Helbling. Über den Preis wurde Stillschweigen vereinbart. Im Verlaufe des Verkaufsprozesses mussten Interessenten dem Makler aber einen Finanzierungsnachweis in der Höhe von 20 bis 30 Millionen Franken liefern.

1932 als Zündhölzli-Fabrik erbaut

Die Familie Helbling lebt seit vielen Jahren in der Region, dort besitzt sie bereits mehrere Immobilien. Gegenüber Linth24 erklärte Reto Helbling, es sei das Ziel seiner Familie gewesen, dass dieses einzigartige Gebäude in heimischen Händen bleibe. Noch nicht entschieden sei, ob die Helblings dereinst selbst in die Seevilla einziehen. Die fast 900 m² grosse Wohnfläche ist in mehrere Wohnungen aufgeteilt. Diese könnte der neue Besitzer auch vermieten.

Sowieso hat das Anwesen auch neben dem riesigen Seezugang einiges zu bieten. So gibt es auch ein Bootshaus, ein Hallenbad, einen Fitnessraum, eine Einstellhalle, eine Lounge und Bar sowie eine Bibliothek. Erbaut wurde die Immobilie 1932 als Zündhölzli-Fabrik. 1987 wurde sie zum Wohnhaus umgebaut.

Für Helbling sei das Anwesen aber kein Renditeobjekt, wie er dem Onlineportal erzählt. Sondern eine Investition «für die nächsten Generationen». Diese dürfen sich jetzt ab einer herrlichen Sicht auf den Obersee und den gegenüberliegenden Buchberg freuen.