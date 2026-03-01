In Windisch AG steht eine Fabrikantenvilla an der Reuss zum Verkauf – und zwar schon etwas länger: Das 1830 erbaute Anwesen auf einer Privatinsel ist seit vergangenem Sommer erhältlich. Liegt es am Preis? Der Besitzer macht nun eine konkrete Summe öffentlich.

Historische Fabrikantenvilla seit Monaten auf dem Markt – jetzt ist Preis bekannt

Historische Fabrikantenvilla seit Monaten auf dem Markt – jetzt ist Preis bekannt

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Fabrikantenvilla in Windisch AG seit Sommer 2025 für 6,1 Mio. Fr. zu verkaufen

Die Villa liegt auf 4587 m² grosser Privatinsel mit luxuriöser Ausstattung

12,5 Zimmer, Koi-Teich, Zen-Garten, Fussballplatz und Basketballfeld War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Michael Hotz Teamlead Wirtschafts-Desk

Das Haus ist mit Geschichte aufgeladen, das Anwesen bietet viel Privatsphäre, und die Ausstattung ist luxuriös: Die 1830 von Heinrich Kunz (1793–1859) erbaute Fabrikantenvilla in Windisch AG ist ein echtes Immobilien-Schmuckstück. Trotzdem steht sie seit einigen Monaten zum Verkauf. Die Villa, die auf einer 4587 Quadratmeter grossen Privatinsel liegt, gelangte bereits im Juli 2025 auf dem Markt.

Liegt es am Preis? In den ersten Annoncen von Walde Immobilien war der Verkaufspreis nicht aufgeführt – aus Diskretionsgründen. Im neuen Inserat ist die Preisvorstellung des Eigentümers jetzt drin: 6,1 Millionen Franken. Auf Anfrage von Blick will sich der aktuelle Besitzer nicht äussern, es würden gerade Verkaufsverhandlungen laufen.

Üppiger Garten mit Koi-Teich und Fussballplatz

Dabei hat die Fabrikantenvilla einiges zu bieten: Sie hat zwölfeinhalb Zimmer auf zwei Etagen, einen Weinkeller und einen Fitnessraum. Und sie ist mit Bodenheizung und kontrollierter Lüftung ausgestattet. Dazu kommt ein üppiger Garten: Neben einem Koi-Teich, einem Zen-Steingarten samt Pavillon und einem Saunahaus gibts auch einen Fussballplatz und ein Basketballfeld.

Gleichzeitig ist die Villa auch ein Stück Schweizer Wirtschaftsgeschichte. Unternehmer Heinrich Kunz prägte die Industrialisierung der Schweiz und war einer der grössten Spinnereibesitzer Europas. Nach dem Tod seines Vaters erbte er viel Geld und investierte es in den Bau der Fabrik an der Reuss. «Dieses Anwesen vereint historischen Charme, moderne Architektur, exklusive Ausstattung und höchste Privatsphäre – ein Zuhause für alle, die das Besondere suchen», heisst es in der Annonce.