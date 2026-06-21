Ein 320 Quadratmeter grosses Holzchalet ist auf dem Markt. Das historische Haus in Troistorrents VS bietet viel Ruhe und Abgeschiedenheit. Von aussen ziemlich unspektakulär bietet das Chalet im Innern einigen Luxus – zum Preis von 2,6 Millionen Franken.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft In Troistorrents VS steht ein historisches Chalet für 2,6 Millionen Franken zum Verkauf

Das 1896 erbaute Chalet bietet Luxus, Abgeschiedenheit und Naturblick

320 m² Wohnfläche, drei Schlafzimmer, zwei Bäder, Weinkeller, Wintergarten

Michael Hotz Teamlead Wirtschafts-Desk

In Troistorrents VS lebt man abgeschieden – und hat offenbar ein Faible für Sport. Die Gemeinde im französischsprachigen Teil des Wallis ist flächenmässig grösser als der Kantonshauptort Sitten, hat aber siebenmal weniger Einwohner. Gut 5000 Menschen leben in der Ortschaft Troistorrents, die mit dem Ex-Skirennfahrer Didier Défago (48), dem früheren Rad-Profi Steve Morabito (43) und dem Servette-Innenverteidiger Steve Rouiller (35) gleich drei bekannte Sportler hervorgebracht hat.

Alle drei dürften in ihrer Kindheit durch die malerische Natur ihrer Heimat gestreift sein – und dabei die vielen traditionellen Holzchalets in der Gemeinde passiert haben. Eines davon ist nun auf dem Markt: Ein Chalet mit Baujahr 1896 steht derzeit zum Verkauf – für 2,6 Millionen Franken.

Gegenentwurf zum Stelldichein in Zermatt

Das Chalet liegt im Wald, verspricht «eine perfekte Mischung aus Ruhe und Erholung», heisst es in der Annonce des Zürcher Luxusimmobilienmaklers Walde. Sprich: Der künftige Besitzer muss sich auf Abgeschiedenheit einstellen. Es ist quasi der Gegenentwurf zum Stelldichein der Schönen und Reichen im mondänen Zermatt VS.

Äusserlich kommt das Chalet wenig spektakulär daher und erzählt von seinem Alter. Der 320 Quadratmeter grosse Innenbereich erinnert dann schon eher an die Luxus-Chalets im Walliser Nobelort. Die drei geräumigen Schlafzimmer und die zwei Bäder sind im rustikal-modernen Look gehalten, die Ausstattung ist auf dem technisch neusten Stand. Höhepunkt des grossen Wohnbereichs ist der majestätische Kaminofen.

Und natürlich gibt es einen Weinkeller und einen Wintergarten. Von diesem aus hat man einen traumhaften Panoramablick auf die Bergkette Dents du Midi. Dabei kann man heimlich von einer sportlichen Profikarriere des eigenen Nachwuchses träumen – wie das offenbar schon bei anderen Familien in Troistorrents der Fall war.