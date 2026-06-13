Stararchitekt Mario Botta (83) hat die ikonische Casa Rotonda in Stabio TI entworfen. Jetzt ist die 6,5-Zimmer-Villa für 1,7 Millionen Franken ausgeschrieben. Sie lockt Architekturfans aus aller Welt in den Tessiner Grenzort.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Das berühmte Casa Rotonda in Stabio steht für 1,7 Mio. Franken zum Verkauf

Entworfen vom Schweizer Stararchitekten Mario Botta mit markantem Oberlicht

306 m² Wohnfläche auf 1000 m² Grundstück mit Garten und Parkplätzen

Patrik Berger Redaktor Wirtschaft

Eines ist das 6,5-Zimmer-Haus in Stabio TI gewiss nicht: langweiliges Schweizer Einfamilienhäuschen-Einerlei! Im Tessiner Grenzort Stabio steht derzeit eines der ungewöhnlichsten Wohnhäuser des Landes zum Verkauf – für 1,7 Millionen Franken. Die berühmte Casa Rotonda wurde vom Schweizer Stararchitekten Mario Botta (83) entworfen – und gilt als eines seiner bekanntesten Wohnhausprojekte.

Die markante Rundvilla liegt am Fuss der Weinberge des Montalbano in einer ruhigen Wohngegend. Von aussen wirkt das Gebäude wie eine Skulptur. «Es verbindet den Wert einer ikonischen Architektur mit einer überraschend hohen Wohnqualität», nennt das der Makler. «Es bietet helle, harmonische und im Alltag bestens nutzbare Räume.» Er streicht die «besondere Ausstrahlung» heraus. Die Handschrift Bottas zeige sich «in einem warmen und gelebten Wohnhaus, das Persönlichkeit und Wohnkomfort vereint».

Oberlicht sorgt für Atmosphäre

Die nüchternen Fakten: Auf 306 Quadratmetern Wohnfläche verteilen sich ein grosser Wohn- und Essbereich mit Cheminée, eine halboffene Küche, ein Büro, drei Schlafzimmer und mehrere Badezimmer. Grosszügige Fensterflächen und ein markantes Oberlicht lassen Tageslicht von oben in die Räume fliessen. Die Übergänge zwischen den Zimmern sind fliessend. «Die Architektur wirkt trotz ihrer Strenge warm und wohnlich», findet der Makler.

Die Casa Rotonda steht auf einem über 1000 Quadratmeter grossen, ebenen Grundstück mit gepflegtem Garten. Mit einem gedeckten Sitzplatz und vier Parkplätzen. Zur Botta-Villa gehören zudem ein beheizter Mehrzweckraum, der als Fitness-, Hobby- oder Gästebereich genutzt werden kann.

Architekt von Weltruf

Mario Botta zählt zu den bekanntesten Schweizer Architekten weltweit. Der emeritierte Professor prägt die internationale Architektur mit seinen markanten geometrischen Formen, der Verwendung von Naturstein und Backstein sowie seinem spektakulären Umgang mit Licht. Zu seinen bekanntesten Werken gehören das Tinguely Museum in Basel, das Museum of Modern Art in San Francisco sowie die berühmte Kirche San Giovanni Battista in Mogno TI.