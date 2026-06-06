Direkt am Ägerisee in Oberägeri ZG steht die teuerste Eigentumswohnung der Schweiz. Sie hat 7,5 Zimmer auf einer Wohnfläche von 405 Quadratmetern. Und bietet Seesicht aus der Badewanne und ein gemütliches Cheminée im Schlafzimmer.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Teuerste Eigentumswohnung Schweiz: 14,5 Millionen Fr. am Ägerisee in Zug

Luxus: 405 Quadratmeter, 7,5 Zimmer, privater Seezugang, fünf Garagenplätze

Seesicht steigert Immobilienwert: Direkter Zugang verdoppelt die Preise

Patrik Berger Redaktor Wirtschaft

Die teuerste Eigentumswohnung der Schweiz steht am Ägerisee im Kanton Zug. 14,5 Millionen Franken kostet die Maisonette-Gartenwohnung in Oberägeri ZG. Für diese Rekordsumme bekommt man 7,5 Zimmer auf einer Wohnfläche von 405 Quadratmetern. Die Wohnung ist Teil der noblen Seeresidenz Bellagio, die 2004 erbaut wurde. Liegt in einer gesicherten Wohnanlage. Zugang hat nur, wer sich an der Eingangspforte über die Videoüberwachungsanlage legitimiert.

Das Appartement ist nach Süden ausgerichtet, was schöne Sonnenuntergänge verspricht. «Grosszügige Fensterflächen und helle Räume prägen das stilvolle Erscheinungsbild», heisst es in der Annonce auf der Immobilienplattform Homegate. Der Makler lobt die «durchdachte Raumaufteilung» und den «fliessenden Übergang zwischen Innen- und Aussenbereichen».

Badewanne mit Seesicht und 5 Garagenplätze

Die Wohnung selbst ist luxuriös ausgestattet. Im Master-Bedroom gibts ein Cheminée, gekocht wird in einer Küche, die auch professionellen Ansprüchen gerecht wird. Und selbst von der Badewanne aus hat man Sicht auf den See. Parkplätze? Kein Problem. In der Tiefgarage hats Platz für fünf Autos.

Der Makler verspricht der potenten Klientel als Gegenwert für die 14,5 Millionen Franken ein «besonderes Wohngefühl». Und schliesst im Immo-Inserat mit den blumigen Worten: «Die grossen Terrassen- und Gartenflächen, der private Seezugang mit Steg und separater Dusche sowie die sorgfältig abgestimmte Ausstattung schaffen ein Zuhause, das Ruhe, Komfort und Eleganz harmonisch verbindet.»

Seeanstoss verdoppelt den Preis

Dass die teuerste Eigentumswohnung des Landes an einem See liegt, erstaunt nicht. Denn die unmittelbare Nähe zu einem Gewässer lässt die Preise kräftig steigen. Konkret: Ein Haus mit Seesicht ist 15 Prozent mehr wert als eines mit simplem Blick ins Grüne. Hat eine Liegenschaft sogar einen direkten Seezugang, dann verdoppelt sich deren Preis. «Seesicht ist extrem begehrt, und noch mehr gilt das für den direkten Seeanstoss», weiss Andreas Kron, CEO von Switzerland Sotheby’s International Realty. «Gerade Objekte mit direktem Seeanstoss sind so selten, dass potenzielle Käufer auch mal zuwarten, bis etwas frei wird.»

Lange müsste eine Wohnung wie diejenige in Oberägeri also nicht auf dem Markt sein. Ob sie beim stolzen Preis von 14,5 Millionen Franken fix einen Käufer findet, ist zu bezweifeln. Ein Blick nach Zürich zeigt nämlich eindrücklich: Auch Prestigeobjekte an einer Toplage gehen nicht mehr einfach so weg. So hat Luxusmakler Walde aus Zollikon ZH kürzlich das Preisetikett der teuersten Wohnung Zürichs neu geschrieben.

Das luxuriöse Penthouse mit fünf Zimmern auf einer Wohnfläche von 267 Quadratmetern kostet neu «nur» noch 19'850 Franken Miete im Monat – exklusive Nebenkosten. Zuvor war es für 24'000 Franken ausgeschrieben. Trotz bester Sicht auf Limmat, Zürichsee und Uetliberg ist die Wohnung zu diesem Rekord-Mietzins leer geblieben.