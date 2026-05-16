Berner Fabrikantenvilla zum Verkauf – direkt an der Aare

Die Villa zur Schützenlinde in Thun BE war lange das noble Zuhause des Fabrikdirektors der Selve-Werke. Jetzt wird das Anwesen mit 13 Zimmern direkt an der Aare verkauft. Der Ausblick auf den Fluss und in die Berge ist einmalig. Allerdings besteht Sanierungsbedarf.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Villa in Thun von 1918 für 4 Mio Franken zu verkaufen

Direkt an der Aare mit Garten und jahrhundertealter Linde

13 Zimmer auf 390 m², 1150 m² Grundstücksfläche

Patrik Berger Redaktor Wirtschaft

In Thun BE steht eine ehemalige Fabrikantenvilla zum Verkauf – an bester Lage. Die Villa zur Schützenlinde wurde 1918 erbaut und war der noble Wohnsitz des Direktors der Selve-Werke, einer grossen Metallfabrik im Berner Oberland. Die Fabrik hat die Thuner Industriegeschichte jahrzehntelang geprägt. Jetzt steht das Anwesen mit seinen 1150 Quadratmetern Fläche für 4 Millionen Franken zum Verkauf.

Die Lage direkt an der Aare mit unverbaubarer Sicht auf den Fluss sucht ihresgleichen. «Die unmittelbare Wasserlage prägt das Ambiente mit Ruhe, Weite und einer seltenen Verbindung von urbaner Zentralität und naturnaher Atmosphäre», umschreibt das der Makler in der Annonce auf der Immobilien-Plattform Homegate. Zum Grundstück gehört auch ein grosszügiger Garten mit einer jahrhundertealten Linde.

13 Zimmer auf 390 Quadratmetern Fläche

Die Villa gibt so richtig etwas her mit ihrer «architektonischen Substanz» und dem «repräsentativen Charakter». 13 Zimmer verteilen sich auf einer Wohnfläche von 390 Quadratmetern. Die sieben Schlaf- und zwei Badezimmer liegen auf drei Stockwerken. Der Makler lobt vollmundig die «ausdrucksstarke Reformarchitektur mit markantem Dach und qualitätsvollen Details» der Villa.

Er streicht auch den «vielseitigen, grosszügigen Grundriss mit Entwicklungsspielraum» heraus. Und sieht «Potenzial für eine anspruchsvolle Sanierung nach individuellen Vorstellungen». Tönt gut. Heisst aber: Da wird zum Kaufpreis von 4 Millionen Franken noch einmal eine ganze Stange Geld für eine Renovierung fällig. Das Potenzial ist aber unbestritten. Die Villa kann dann als «exklusives Wohnhaus», als Mehrgenerationendomizil oder als «repräsentativer Firmensitz» genutzt werden.