An einer der meistbefahrenen Strassen der Schweiz wird eine 136-Quadratmeter-Wohnung für 5000 Franken angeboten. Mit zwei Balkonen «für entspannte Stunden im Freien». Dass die Wohnung am Rosengarten liegt, wo täglich 60'000 Autos vorbeifahren, verschweigt die Annonce.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft 4,5-Zimmer-Wohnung in Zürich für 5000 Franken, zentral, aber lärmgeplagt

Wohnung liegt an der stark befahrenen Rosengartenstrasse mit 60'000 Fahrzeugen täglich

Modernes Minergie-Apartment, Baujahr 2009, mit Lift und offener Küche War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Patrik Berger Redaktor Wirtschaft

Zürich ist ein hartes Pflaster für alle, die eine Wohnung suchen. Die Preise sind hoch, das Angebot knapp. Da kommt so manch einer ins Schwärmen, wenn er die 4,5-Zimmer-Duplex-Wohnung sieht, die derzeit auf ImmoScout24 ausgeschrieben ist. 5000 Franken soll sie kosten. Sie wird als «Wohntraum mit grosser Terrasse und Ausblick» angeboten. Fotos zeigen das Apartment idyllisch im Grünen.

Dass die Wohnung aber direkt an der viel befahrenen Rosengartenstrasse liegt, verschweigt die Annonce. Auch auf den Fotos ist die lärmige Durchfahrtsstrasse nicht zu sehen. Die Annonce spricht nur von der «erstklassigen, zentralen Lage». Der Verkäufer schwärmt von den Balkonen für «entspannte Stunden im Freien».

60'000 Autos und Lastwagen pro Tag

Ob man auf dem Gartensitzplatz oder Balkon wirklich in Ruhe ein Buch lesen kann, muss bezweifelt werden. Sie sind auf die Rosengarten-Strasse ausgerichtet. Sie gilt als eine der meistbefahrenen und lautesten Strassen der Schweiz. Im Schnitt fahren über 2300 Fahrzeuge pro Stunde durch, zu Stosszeiten ist das Verkehrsaufkommen mehr als doppelt so hoch. Pro Tag sind es bis zu 60'000 Fahrzeuge.

Weil die Strasse steil ansteigt, geben viele Auto- und Lastwagenfahrer so richtig Gas, entsprechend schlecht ist die Luft rund um den Rosengarten. Die Stadt Zürich hätte auf der Strasse, die quer durch Wipkingen führt und das Quartier in zwei Teile trennt, längst Tempo 30 einführen wollen – wurde aber immer wieder vom Kanton zurückgepfiffen. Neuste Idee des links-grün dominierten Stadtrates: Zwei Fussgängerstreifen mit Lichtsignalen sollen den Verkehr bremsen.

Zurück zur Wohnung. Sie erstreckt sich über zwei Etagen, liegt in einem 2009 erbauten Haus. Sie hat eine moderne, offene Küche mit Kochinsel und zwei Badezimmer. Das Apartment ist Minergie-zertifiziert und verfügt über einen Lift. «Die Wohnung vereint Komfort und Funktionalität – ideal für Familien, die das urbane Leben in Zürich geniessen möchten», heisst es in der Annonce zusammenfassend. Wetten, dass die Wohnung – trotz der Lage und des stolzen Preises – nicht lange auf dem überhitzten Zürcher Wohnungsmarkt sein wird?