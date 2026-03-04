Eine 1-Zimmer-Wohnung in Zürich sorgt für Aufsehen. Sie ist für 1178 Franken im Monat ausgeschrieben. Dafür gibt es gerade einmal 10 Quadratmeter, eine kleine Küche, ein winziges Badezimmer – und kaum genug Platz für ein Doppelbett.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Zürich: 1-Zimmer-Wohnung mit 10 m² für 1178 CHF monatlich

Grösseres Gefängniszimmer: Zelle in Zürich West misst 13 m²

Grösste Stadtwohnung: 152 m², 6205 CHF monatlich, Hagenholzstrasse

Patrik Berger Redaktor Wirtschaft

Mit freien Wohnungen in Zürich ist es so eine Sache: Der Markt ist ausgetrocknet. Und die wenigen Objekte, die auf den einschlägigen Portalen ausgeschrieben werden, sind teuer. Und sie sind gross. Wie etwa die 4,5-Zimmer-Wohnung mit 152 Quadratmetern Wohnfläche an der Hagenholzstrasse 55. Sie liegt im 23. Stock, hat modernsten Ausbaustandard – und kostet 6205 Franken im Monat. Für viele Normalverdiener ist die grösste aktuell ausgeschriebene Wohnung auf Stadtgebiet schlicht unerschwinglich.

Wie überhitzt der Wohnungsmarkt in der Stadt Zürich ist, zeigt eindrücklich ein Blick ans andere Ende der Skala. An der Neugasse 40 im Kreis 5 ist eine 1-Zimmer-Wohnung für 1178 Franken im Monat ausgeschrieben. Sie ist gerade einmal 10 Quadratmeter gross. Und damit kleiner als eine Zelle im Gefängnis Zürich West, wie «20 Minuten» schreibt. Ein Häftling hat dort in seiner temporären Bleibe vergleichsweise grosszügige 13 Quadratmeter zur Verfügung.

Küche mit zwei Herdplatten

Die frisch renovierte 1-Zimmer-Wohnung, in der es eng wird, wenn man nur schon ein grosses Bett aufstellt, liegt im Parterre. Aussicht? Fehlanzeige! Sie ist «ideal für Studierende, Wochenaufenthalter oder Berufspendler, die eine zentrale Lage und kurze Wege schätzen», heisst es in der Annonce. Als «Highlight der Wohnung» wird die «komplett sanierte Küche» mit zwei Herdplatten und Kühlschrank aufgeführt, «perfekt für kleine Mahlzeiten und Snacks». Und das «moderne Badezimmer mit Dusche, WC, Lavabo und Spiegelschrank».

Die Lage? Natürlich zentral! «Nur wenige Minuten zu Fuss vom Hauptbahnhof hervorragende Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel», führt die Vermieterin aus. Und lobt die Einkaufsmöglichkeiten, Restaurants und Freizeitangebote in der Umgebung, etwa das Flussbad Oberer Letten in direkter Nähe.

«Klappbett kann integriert werden»

Zum Preis sagt die Verwalterin zu «20 Minuten»: «Gerade in zentralen Lagen sind Kleinwohnungen aufgrund der hohen Nachfrage entsprechend bepreist.» Die Küche sei vollwertig integriert und nehme entsprechend Raum ein. Immerhin: «Uns ist bewusst, dass die Fläche insgesamt sehr kompakt ist», sagt die Verwalterin. Und führt aus: «Das Studio ist so konzipiert, dass ein platzsparendes Bett – etwa ein Klappbett oder Schlafsofa – integriert werden kann.» Wetten, dass die Mini-Wohnung nicht lange leer steht?