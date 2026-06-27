Eine 1-Zimmer-Wohnung in Zürich-Wiedikon für 2100 Franken im Monat sorgt für Aufsehen. Dafür gibts eine Wohnfläche von 27 Quadratmetern, eine Mini-Küche und ein winziges Bad. Platz für ein Doppelbett? Fehlanzeige. Trotzdem ist sie laut Vermieter «für Paare geeignet».

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft In Zürich-Wiedikon wird ein 1-Zimmer-Studio für 2100 Franken Monatsmiete angeboten

Mietzins liegt deutlich über dem Quartierdurchschnitt von 1519 Franken

Zürich verliert in neuem «Monocle»-Ranking wegen Wohnungsknappheit

Nathalie Benn Redaktorin Wirtschaft

Der Zürcher Wohnungsmarkt ist ausgetrocknet, angespannt und überhitzt. Deshalb sorgen auch immer wieder krasse Auswüchse für Schlagzeilen. Das jüngste Beispiel befindet sich im Kreis 3 im Stadtzürcher Quartier Wiedikon.

An der Zurlindenstrasse 192, direkt am beliebten Quartiertreffpunkt Idaplatz, ist derzeit eine 1-Zimmer-Wohnung ausgeschrieben, die per November 2026 bezugsbereit ist. Der Mietzins für das 27,7 Quadratmeter grosse Studio in der frisch sanierten Liegenschaft liegt bei 2100 Franken pro Monat. Heruntergerechnet bezahlt man also für einen Quadratmeter 75,80 Franken. Die Mini-Wohnung liegt im Parterre des Hauses. Der 8 Quadratmeter grosse «idyllische Sitzplatz» vor dem Haus dürfte nur wenig Privatsphäre bieten.

«Ideal für Paare» – wirklich?

Trotz des Monsterpreises, den künftige Mieter bezahlen sollen, gibts in der Annonce keine Bilder von der Innenausstattung. Interessierte müssen sich anhand der Beschreibungen selbst ein Bild malen. So verfügt das Appartement über einen «wunderschönen Landhausdielen-Parkett» aus Eichenholz, eine «moderne Küche mit hochwertigen Siemens-Geräten», «Feinsteinzeug-Platten Venice Terrazzo» im Mini-Badezimmer, dessen begehbare Fläche rund 1,5 mal 2 Meter misst, und eine Bodenheizung.

Eine Waschmaschine – oder gar ein Tumbler – liegt bei dem begrenzten Platz nicht drin. Der Waschturm liegt im Untergeschoss ein Stock tiefer. Wer möchte, kann bis zu zwei Aussenparkplätze im Innenhof dazumieten. Diese sind nicht im Mietpreis inbegriffen und kosten monatlich je 150 Franken.

Die Wohnung ist «ideal für Singles, Paare oder Berufstätige, die zentral und modern wohnen möchten», heisst es in der Annonce. Ein Blick auf den Grundriss zeigt jedoch: In der frisch renovierten Wohnung wird es eng, wenn man nur schon ein grosses Bett aufstellen möchte – für Paare also eher ungeeignet.

Mietzins deutlich über dem Durchschnitt

Der stolze Mietzins hat es selbst für Zürcher Verhältnisse in sich. Er liegt klar über dem Durchschnitt für das Quartier. So bezahlt man im Kreis 3 gemäss der Immoplattform Realadvisor durchschnittlich 1519 Franken Miete pro Monat für eine 1-Zimmer-Wohnung.

Die Lage? Natürlich zentral! «Direkt an einer der gefragtesten Wohnlagen in Zürich», führt der Vermieter aus. «In unmittelbarer Nähe findet man diverse Einkaufsmöglichkeiten, Cafés, Restaurants und Bars und Tram- und Busverbindungen mit direkter Anbindung an den Hauptbahnhof oder den Bahnhof Wiedikon.»

Wegen Wohnraumknappheit büsst Zürich in neuem Ranking ein

Der angespannte Wohnungsmarkt ist auch der Hauptgrund, weshalb die Limmatstadt in der jüngsten «Quality of Life»-Studie des englischen Lifestyle-Magazins «Monocle» abschmiert. Das Ranking, das seit 2017 veröffentlicht wird, zählt zu den bekanntesten Städte-Umfragen weltweit – und das kleine Zürich schaffte es ausser 2023 immer aufs Podest. In der neuesten Ausgabe reicht es aber nicht einmal mehr für die Top 5: Zürich schafft es nur noch auf Platz 6. Der Grund: die Wohnungskrise. Mangelnder Wohnraum sei Zürichs «grösste Schwäche», die teuren Mietpreise das «dominierende Problem», schreiben die Autoren.