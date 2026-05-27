Das Restaurant «Sonnenhof» mit seinen 16 GaultMillau-Punkten in Saanen BE verliert seine Gastgeber. Nach 27 Jahren hören Erich und Louise Baumer auf – der Stress war ihnen zu viel. «Es gilt, die Vernunft zu wahren und der Gesundheit Sorge zu tragen», sagen sie.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Erich und Louise Baumer verlassen nach 54 Saisons das Restaurant «Sonnenhof»

Rücktritt wegen Belastung durch Rekrutierung, Stress und lange Präsenzzeiten

Restaurant erhielt konstant 16 GaultMillau-Punkte für seine ambitionierte Küche

Urs Heller

Es war ein Hotspot im Saanenland: Der Sonnenhof ob Saanen BE. Gemütliches Restaurant im Winter, traumhafte Terrasse im Sommer. Und zwei Gastgeber wie aus dem Bilderbuch: Erich Baumer kochte verlässlich für 16 GaultMillau-Punkte, seine Frau Louise kümmerte sich um die anspruchsvolle Clientèle und um das Blumenmeer im und am Haus. Seit 1999 an ihrer Seite: Christine von Siebenthal im Service, vertraut mit Karte und Gäste.

Die Baumers überraschen mit ihrem Rücktritt alle. Und die Begründung macht uns etwas Sorge. Ihre Erklärung: «Die Mitarbeiterrekrutierung, der hektische und energieraubende Alltag und die langen Präsenzzeiten wurden zur Belastung und haben uns die Grenzen aufgezeigt. Es gilt, die Vernunft zu wahren und der Gesundheit Sorge zu tragen.» Die Baumers haben einen Superjob gemacht. Der GaultMillau dankt. Und wünscht für den neuen Lebensabschnitt alles Gute. Erich Baumer: «Wir freuen uns auf das Familienleben und werden unsere Kontakte im Freundes- und Bekanntenkreis vermehrt pflegen.»

54 Saisons im Sonnenhof

Die Baumers und der Sonnenhof – das ist eine Erfolgsgeschichte. 54 Saisons waren die beiden für ihre (Stamm-)Gäste da. Der Sonnenhof-Code: Herzlichkeit, auch im Stress und eine solide 16-Punkteküche. O-Ton im GaultMillau 2026: «Chalet-Gemütlichkeit. Und eine ambitionierte, aber nicht überkandidelte Küche. Paradegang sind die dünnwandigen Ravioli mit generös viel Périgord-Trüffel.»

Wie weiter? Das ultraluxuriöse 5-Sterne-Hotel Sonnenhof gleich nebenan nimmt Formen an. Das Grandhotel wird von Herzog & de Meuron gebaut, soll noch luxuriöser werden als The Alpina. Die High-End-Wohnungen des Resorts (ehemals Solsana) sind heiss begehrt. Am Regiepult steht wie fast immer, wenn sich im Saanenland etwas tut, Investor Marcel Bach. Wird Baumers Restaurant Teil des neuen Projekts? Histoire à suivre.