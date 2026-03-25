Der Flughafen Zürich fliegt im renommiertesten Airport-Ranking aus den Top Ten – und fährt das schlechteste Ergebnis seit über zehn Jahren ein. Der Flughafen sieht mehrere Gründe, die das Passagiererlebnis derzeit beeinträchtigen.

Flughafen Zürich nicht mehr in den Top Ten der besten Flughäfen der Welt

Flughafen Zürich nicht mehr in den Top Ten der besten Flughäfen der Welt

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Flughafen Zürich fällt im Skytrax-Ranking 2026 von Platz 10 auf 19

Der Grund liegt laut dem Flughafen in den umfassenden Arbeiten, die das Passagiererlebnis beeinträchtigen können

In der Kategorie «Beste Flughäfen Europas» schafft es Zürich trotzdem auf Platz 5 War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Nathalie Benn Redaktorin Wirtschaft

Mit der Vorfreude auf die langersehnten Ferien mischt sich am Flughafen bei vielen Reisenden vor allem ein Gefühl: Stress. Doch manche Airports sind so gut, dass sie einen den lästigen Teil der Ferienreise schnell vergessen lassen – sei es mit bequemen Sitzgelegenheiten, Restaurants und Lounges oder einem grossen Shoppingangebot.

So etwa der Flughafen Changi in Singapur, der vom britischen Flugportal Skytrax bereits zum 14. Mal als bester Flughafen der Welt ausgezeichnet wurde. Anders sieht es dieses Jahr beim Flughafen Zürich aus: Der grösste Schweizer Airport sackte im Ranking 2026 deutlich ab – und fliegt aus den Top Ten. Belegte er im Vorjahr noch den zehnten Platz der besten Flughäfen der Welt, schafft er es dieses Jahr nur auf Platz 19.

Damit ist er der grösste Verlierer unter den Top 20. Gleichzeitig ist es das schlechteste Ergebnis in den letzten zehn Jahren. Bisher war es Platz 11 im Jahr 2020.

Das sind die 10 besten Flughäfen 2026

Rang Flughafen 1. Singapur Changi (Singapur) 2. Seoul Incheon (Südkorea) 3. Tokio Haneda (Japan) 4. Hongkong International Airport (China) 5. Tokio Narita (Japan) 6. Paris Charles de Gaulle (Frankreich) 7. Rom Fiumicino (Italien) 8. Istanbul (Türkei) 9. München (Deutschland) 10. Vancouver (Kanada)

Das Ranking wird jeweils auf Basis einer Umfrage bei den Passagieren erstellt. Skytrax hat für dieses Jahr zwischen August 2025 und Februar 2026 Reisende aus über 100 Nationen zu verschiedenen Themen wie Check-in, Transfers, Shopping, Essen oder Sicherheitskontrolle an den jeweiligen Airports befragt. Heisst: Es waren die Passagiere, die dem Flughafen Zürich schlechtere Noten als früher verpasst haben.

Flughafen befindet sich in «Entwicklungs- und Investitionsphase»

Weshalb fliegt Zürich jetzt plötzlich in hohem Bogen aus den Top 10? Blick hat beim Flughafen nachgefragt. Dort habe man Kenntnis vom neuen Skytrax-Ranking, erklärt eine Sprecherin. «Die Wettbewerbsintensität unter europäischen Hubs ist hoch und Zürich behauptet sich trotz herausfordernder Rahmenbedingungen solide», sagt diese.

Der Flughafen erklärt sich das Downgrade damit, dass man sich «in einer intensiven Entwicklungs- und Investitionsphase» befindet. «Dies unter anderem im Bereich der Sicherheitskontrollen sowie bei verschiedenen Infrastrukturprojekten», so die Sprecherin. Und weiter: «Solche Arbeiten können temporär Auswirkungen auf das Passagiererlebnis haben.» Beim Flughafen Zürich gibt es derzeit tatsächlich einige Baustellen: Beispielsweise werden bei der Sicherheitskontrolle gerade schrittweise neue CT-Scanner installiert, was im Dezember zu langen Warteschlangen und viel Frust geführt hat.

Nebst den neuen CT-Scannern werden auch neue Security-Scanner für Personen getestet. Zusätzlich wird aktuell eine Gepäcksortieranlage umfassend erneuert. Auch das führt zu Verzögerungen beim Gepäck – und verärgert die Passagiere. Die temporären Baustellen am Flughafen haben also dem Image geschadet.

Immerhin: In der Kategorie «Beste Flughäfen Europas» schafft es Zürich auf Platz 5. Das freut auch die Flughafensprecherin: «Wir gehören im Skytrax-Ranking weiterhin zur Spitzengruppe», bilanziert sie. Die Flughäfen Charles de Gaulle in Paris, Fiumicino in Rom, Istanbul und München schneiden noch besser ab. Auch hier fährt der grösste Schweizer Flughafen das schlechteste Ergebnis seit über zehn Jahren ein.