1/8 Der Flughafen Singapur Changi ist laut Skytrax bereits zum 13. Mal der beste Flughafen der Welt. Foto: AFP

Darum gehts Changi in Singapur zum 13. Mal bester Flughafen der Welt

Zürich auf Platz 10 und bester Airport mit 20-30 Millionen Passagieren

575 Flughäfen verglichen, kein US-Flughafen in den ersten zwanzig Plätzen Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Gabriel Knupfer Redaktor Wirtschaft

Für viele Reisende ist der Aufenthalt am Flughafen ein eher lästiger Teil des Ferienprogramms. Doch manche Airports sind so gut, dass man gerne etwas verweilt. So etwa Changi in Singapur, der dieses Jahr von der Luftfahrt-Bewertungsseite Skytrax bereits zum 13. Mal als bester Flughafen der Welt ausgezeichnet wurde.

Der Singapurer Flughafen mit seinen Gärten, Spielplätzen und zahlreichen guten Restaurants holte sich die Krone vom Hamad International Airport in Katar zurück, der letztes Jahr obenaus schwang. Ganz vorne im Ranking dominieren auch sonst asiatische Flughäfen. Zürich landet als einer der besten europäischen Airports auf Platz 10.

Die Top 10 von Skytrax:

Changi (Singapur) Doha Hamad (Katar) Tokio Haneda (Japan) Incheon (Südkorea) Tokio Narita (Japan) Hongkong (China) Paris Charles de Gaulle (Frankreich) Rom Fiumicino (Italien) München (Deutschland) Zürich (Schweiz)

Im Vergleich zum Vorjahr verlor Zürich einen Platz. Dennoch bleibt der grösste Schweizer Flughafen der beste Airport mit 20 bis 30 Millionen Passagieren pro Jahr. Zürich schlägt in dieser Kategorie Vancouver und Wien auf den Plätzen 2 und 3.

Das Ranking bestätigt auch ein Klischee über die Schweiz: Bei uns ist alles ordentlich und sauber. Entsprechend holt sich der Flughafen Zürich auch die Krone als sauberster Flughafen Europas. Lobend erwähnt Skytrax auch den kurzen Anfahrtsweg von nur 12 Kilometern aus der Innenstadt.

Amerikanische Flughäfen abgeschlagen

Insgesamt verglich das Rankingportal 575 Airports. Die Bewertung basiert auf der Befragung von Reisenden. Kein einziger US-Flughafen schafft es in die Top 20. Am besten schneidet aus den USA noch Seattle auf Platz 24. ab.

Vor diesem Hintergrund erstaunt es wenig, dass die Amerikaner möglichst kurz auf ihren Flughäfen verweilen. So entstand auch die sogenannte «Airport Theory» auf Tiktok. Diese besagt, dass 15 Minuten reichen, um durch die Kontrollen und ans Gate zu gelangen. Zahlreiche Menschen verpassen wegen dieses Trends in den USA gerade ihre Flüge.