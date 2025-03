1/6 Das geht nicht immer gut. Diese Influencerin hat den Flug verpasst. Foto: Tiktok / @jenny_kurtzz

Auf einen Blick TikTok-Trend «Airport Theory» führt zu verpassten Flügen

Influencer versuchen, in 15 Minuten durch Flughafen ans Gate zu kommen

Google-Suchen nach «Ich habe meinen Flug verpasst» stiegen um 645 Prozent Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Gabriel Knupfer Redaktor Wirtschaft

Tiktok ist nicht nur eine App für Tanzfilmchen und Schminktipps. Auch zweifelhafte Tipps fürs Reisen sind auf dem sozialen Netzwerk sehr beliebt. Neustes Beispiel: Wegen der sogenannten «Airport Theory» kommen Tiktoker absichtlich zu spät zum Flughafen. Damit wollen sie beweisen, dass 15 Minuten reichen, um durch die Kontrollen und ans Gate zu gelangen.

Videos zu dieser «Theorie» wurden in den letzten Wochen Hunderte Millionen Mal angeklickt, wie unter anderem die «New York Post» berichtete. Ein Tiktoker schaffte es sogar in 15 Minuten durch den Flughafen Atlanta, den Flughafen mit dem weltweit grössten Passagieraufkommen. Doch der vermeintliche Beweis für die «Airport Theory» von Michael DiCostanzo hat mehrere Haken: So reiste der Influencer ohne Gepäck und hatte im Vorfeld den TSA Precheck gemacht, mit dem Reisende in den USA schneller durch die Kontrolle kommen.

Viele verpasste Flüge

Es ist klar, dass das Experiment nicht immer gut gehen kann: Laut der Reise-Webseite Netflights stieg die Zahl der Google-Suchen zu «Ich habe meinen Flug verpasst» im Februar um 645 Prozent in die Höhe, wie die «New York Post» schrieb.

Auch Influencerin Jenny Kurtz verpasste deswegen ihren Flug, wie sie in einem 19 Millionen Mal geschauten Video dokumentiert. Ihr Fazit: «Ich würde es nicht empfehlen».

«15 Minuten sind nicht realistisch»

Und was meint der Flughafen Zürich zur «Airport Theory»? «Der Flughafen Zürich verfügt über kurze Wege. 15 Minuten sind aber nicht realistisch und als Einfindungszeit nicht zu empfehlen», sagt eine Sprecherin zu Blick. «Wir stellen derzeit keine Auswirkungen eines solchen Trends fest und empfehlen unseren Fluggästen dringend, sich an die empfohlene Einfindungszeit am Flughafen zu halten.»

Die Einfindungszeit ändert sich je nach Flug und hängt auch davon ab, ob man Gepäck einchecken muss. Sie lässt sich auf der Webseite des Flughafens für jeden Flug nachschauen. Eine gängige Faustregel für alle Flughäfen lautet: Mit zwei Stunden vor Abflug bei Europaflügen und drei Stunden vor Abflug bei Langstreckenflügen bist du auf der sicheren Seite.