Der Flughafen in Atlanta in den USA verzeichnete fürs letzte Jahr die grösste Kapazität. Die Schweizer Flughäfen sind im internationalen Vergleich im Hintertreffen. Doch Zürich hebt sich als globale Drehscheibe ab.

Auf einen Blick Schweizer reisen im Winter mehr. Flughafenkapazitäten weltweit analysiert

Atlanta führt Ranking an, Zürich auf Platz 70 weltweit

Robin Wegmüller Redaktor Wirtschaft

Die Schweiz ist zurzeit voll im Wintersport-Modus. Letzte Woche die Skirennen in Adelboden BE, morgen startet das Wengen-Wochenende. Wenn wir da an Ferien denken, schiesst den meisten wohl zuerst das Chalet in den Bergen in den Kopf – und nicht der Flughafen.

Dabei verreisen immer mehr Schweizerinnen und Schweizer im Winter. An vielen ausländischen Flughäfen herrscht in der Nebensaison ein reger Betrieb. Doch welche Start- und Landeplätze sind eigentlich am vollsten? Und wo stehen die Schweizer Flugplätze im internationalen Vergleich?

USA vor Dubai und Japan

Der Fluginformationsanbieter OAG aus Grossbritannien hat die jährliche Kapazität der Flughäfen fürs letzte Jahr ausgewertet. Entscheidend sind die Anzahl Sitze der Airlines. Gezählt werden Inland- sowie internationale Flüge. Und da kommt niemand am Hartsfield-Jackson-Airport in Atlanta (USA) vorbei. 2024 hätten in den USA 62,7 Millionen Passagiere abheben können. Dahinter folgen Dubai und Tokio mit einer Kapazität von 60,2 respektive 55,2 Millionen Sitze.

Die verkehrsreichsten Flughäfen 2024 nach Anzahl Passagiersitzen

Rang Flughafen Kapazität (Anzahl Sitze in Millionen) 1 Atlanta, USA 62,7 2 Dubai, Vereinigte Arabische Emirate 60,2 3 Tokio, Japan 55,2 4 London Heathrow, England 51,6 5 Dallas, USA 51,5 6 Denver, USA 49,2 7 Guangzhou, China 48,9 8 Istanbul, Türkei 48,5 9 Shanghai, China 48,5 10 Chicago, USA 47 70 Zürich 20,2 135 Genf 11,7 240 Basel 4,9

In der Rangliste muss man lange nach unten scrollen, bis man die Schweizer Flugplätze findet. Zürich befindet sich mit 20,2 Millionen Sitzen auf Platz 70, Genf folgt auf Rang 135, der Euroairport in Basel liegt auf dem 240. Platz. Im rein europäischen Ranking bedeutet das die Ränge 15, 29 und 67.

Die verkehrsreichsten Flughäfen 2024 Europas nach Anzahl Passagiersitzen

Rang Flughafen Kapazität (Anzahl Sitze in Millionen) 1 London Heathrow, England 51,6 2 Istanbul, Türkei 48,5 3 Paris, Frankreich 42,1 4 Amsterdam, Niederlande 40 5 Frankfurt, Deutschland 39,6 6 Madrid, Spanien 38,1 7 Barcelona, Spanien 31,8 8 Rom, Italien 30,5 9 München, Deutschland 26,7 10 London Gatwick, England 25,5 15 Zürich 20,2 29 Genf 11,7 67 Basel 4,9

Zürich als Drehscheibe

Spannend wird es, wenn wir nur auf die internationalen Flüge schauen. Da wird die Wichtigkeit des Flughafens Zürich als Drehpunkt für Transitflüge schnell ersichtlich. Denn hier prescht die Limmatstadt auf Rang 23 hervor. Da es in unserer kleinen Schweiz allgemein nicht so viele Inlandflüge wie in anderen Ländern gibt, stehen auch Genf (Platz 50) und Basel (129) viel weiter vorne.

Als Drehscheibe schlechthin darf sich Dubai betiteln. Dahinter folgt der London-Heathrow-Flughafen und Seoul (Südkorea).