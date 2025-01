Die Billig-Airline Easyjet hat in Zürich kürzlich zum Angriff auf die Swiss geblasen. Jetzt weitet die Fluggesellschaft auch ihr Angebot an der Basis in Basel aus – mit Flügen in beliebte Sommer-Destinationen.

Auf einen Blick Easyjet nimmt im Sommer neue Routen ab Basel auf

Die neuen Destinationen sind Reykjavik, Djerba, Bilbao und Skiathos

Michael Hotz Redaktor Wirtschaft

Easyjet gibt in der Schweiz Gas: Die Billig-Airline greift mit einer Expansion am Flughafen Zürich die Swiss frontal an. Fünf neue Routen – unter anderem tägliche Flüge nach Mallorca – sollen ab diesem Sommer die Präsenz in Kloten ZH verstärken, wie die zweitgrösste Fluggesellschaft der Schweiz Ende November 2024 bekannt gegeben hat. Und nun verkündet die Airline auch neue Destinationen ab Basel, wo sie der Platzhirsch ist.

Insgesamt erweitert Easyjet sein derzeitiges Basel-Angebot ab Anfang April um vier weitere Verbindungen. Interessant ist insbesondere die Route in die isländische Hauptstadt Reykjavik. Das teure Island ist damit künftig zu tiefem Flugpreis mittels Direktflug ab Basel erreichbar. Selbst in der Hauptsaison während der Sommerferien gibt es den Hinflug bereits für unter 100 Franken.

Neu fliegt die Airline ab dem Flughafen am Rheinknie auch den tunesischen Ferieninsel-Klassiker Djerba an. Die weiteren Destinationen sind die nordspanische Stadt Bilbao und die ostgriechische Insel Skiathos. Alle vier Destinationen fliegt Easyjet zweimal wöchentlich an.

Zeichen für Fokus auf Basis in Basel

Mit den neuen Routen ab Basel untermalt Easyjet, dass die Aktivitäten in der Schweiz weiterhin hauptsächlich von den Basen in Basel und Genf aus gesteuert werden, wie Schweiz-Chef Thomas Haagensen kürzlich gegenüber Blick beteuerte. In diesem Sommer hat die Airline ab Basel 76 Destinationen in 21 Ländern im Portfolio.

Auffällig ist auch, dass Easyjet die neuen Ziele in Verbindung mit dem eigenen Reiseveranstalter Easyjet Holidays bewirbt. Dort ist mit den Flügen jeweils gleich ein passendes Hotel dazu buchbar, als Pauschalreise.