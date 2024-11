Easyjet expandiert in Zürich: Fünf neue Routen, darunter tägliche Flüge nach Mallorca, sollen die Präsenz der Airline verstärken. Der Billigflieger tritt in direkte Konkurrenz zur Swiss und anderen etablierten Airlines.

Easyjet greift Swiss in Zürich frontal an

Auf einen Blick Easyjet expandiert in Zürich mit fünf neuen Strecken ab Sommer 2025

Konkurrenz zu Swiss auf beliebten Routen wie Palma de Mallorca

Jean-Claude Raemy Redaktor Wirtschaft

Easyjet ist die zweitgrösste Fluggesellschaft der Schweiz und an den Flughäfen in Basel und Genf bereits Platzhirsch. Nun schickt sich die Fluggesellschaft an, auch in Zürich – wo die Swiss mit den anderen Airlines der Lufthansa-Gruppe ein faktisches Monopol hält – grössere Marktanteile zu erobern.

Denn Easyjet wird im kommenden Sommer fünf neue Strecken ab Zürich anbieten. Es geht nach Edinburgh (Schottland), Faro (Portugal), Malaga (Spanien), Palma de Mallorca (Balearen/Spanien) und Olbia (Sardinien/Italien). Damit sind die orangen Flugzeuge auf insgesamt 13 Strecken ab Zürich unterwegs.

Das ist zwar immer noch wenig gegenüber den 112 Zielen, die allein Swiss ab Zürich anbietet. Doch es zeigt: Easyjet scheut den Kampf nicht und steigt mit Kampfpreisen ein.

Keine Scheu vor «Rennstrecken»

Palma de Mallorca wird ab Ende März täglich angeflogen, mit Preisen, die bei 41 Franken starten. Palma wird im Sommer auch von Swiss, deren Schwestern Edelweiss und Eurowings sowie von der kleinen Schweizer Airline Chair und der deutschen Condor nonstop angeflogen. Da brauchte es nicht zwingend einen weiteren Anbieter. Aber Easyjet glaubt offensichtlich an die eigene Attraktivität.

Faro, Malaga und Olbia fliegt Swiss ebenfalls nonstop ab Zürich an, während Easyjet auf der Strecke nach Edinburgh mit Edelweiss in Konkurrenz tritt.

Easyjet Schweiz-Chef Thomas Haagensen beteuert zwar, die Aktivitäten in der Schweiz würden weiterhin hauptsächlich von den Basen in Basel und Genf aus gesteuert, doch sehe Easyjet «eine Nachfrage nach erschwinglichen Reisen zu einer Auswahl beliebter Destinationen ab Zürich».

Auffällig ist auch, wie Easyjet die neuen Ziele in Verbindung mit dem eigenen Reiseveranstalter Easyjet Holidays bewirbt. Dort ist mit den Flügen jeweils gleich ein passendes Hotel dazu buchbar.