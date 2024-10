Zwei neue Destinationen für den Flughafen Zürich

Der Flughafen Zürich weitet mit dem Winterflugplan sein Angebot aus. Foto: Sven Thomann 1/5

Check-in 1 teilweise gesperrt, Änderungen für Economy-Passagiere

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Mit dem Wechsel auf den Winterflugplan bietet der Flughafen Zürich neue Destinationen an. Laut einer Mitteilung des Flughafens vom Montag können Passagiere im Winterflugplan, der kommenden Sonntag beginnt, mit 53 Fluggesellschaften zu 169 Destinationen fliegen. Dabei seien mit Gizeh in Ägypten und Salalah an der Küste Omans auch neue Destinationen hinzugekommen. Die Fluggesellschaft Edelweiss nimmt diese beiden Reiseziele in ihr Portfolio auf, wie es heisst.

Zudem bietet die Schweizer Airline neu auch Linienflüge nach Kittilä und Rovaniemi in Finnland an und baut die Verbindungen nach Tromsø in Norwegen aus.

Zusätzliche Flüge an diverse Destinationen

Andere Destinationen, die ab Zürich bereits angeflogen werden, werden zudem von gewissen Airlines neu bedient oder häufiger angesteuert. Dazu gehört etwa die tunesische Hauptstadt Tunis, die neu im Angebot der Edelweiss ist, oder die Städte Bordeaux und Manchester, die Easyjet neu in ihr Portfolio aufgenommen hat.

Diverse Fluggesellschaften erweitern ausserdem im Winterflugplan ihr Angebot: Etihad etwa baut die Verbindung zwischen Zürich und Abu Dhabi bis Juni 2025 schrittweise auf zwei Flüge pro Tag aus, Cathay Pacific fliegt im Verlauf des Winters wieder täglich nach Hongkong und Ethiopian erhöht die Frequenz nach Addis Abeba und bedient die Strecke ab Ende Oktober täglich.

Wie es weiter heisst, fliegt Air India die im Sommer neu aufgenommene Verbindung nach Neu-Delhi auch im Winter weiter an und Oman Air kehrt mit bis zu fünf Flügen pro Woche zwischen der Hauptstadt Muskat und Zürich an den grössten Schweizer Flughafen zurück.

Für diverse Reiseziele, die von Zürich aus angeflogen werden, wird laut den Angaben ausserdem die Saison verlängert oder Fluggesellschaften bieten sie zusätzlich zur Konkurrenz an. Der Winterflugplan 2024/25 dauert laut Flughafen bis am 29. März 2025.

Check-in 1 wird teilweise gesperrt

Vom 29. Oktober bis zum 19. März 2025 ersetzt der Flughafen die zweite Hälfte der Gepäckförderbänder im Check-in 1. Das bringt für Passagiere, die mit der Swiss, der Lufthansa, Aegean, Austrian Airlines, Edelweiss Air, Brussels Airlines oder Croatia Airlines unterwegs sind, einige Änderungen mit sich.

Fluggäste, die ein Ticket in der Economy-Klasse gebucht haben, können ab dann ausschliesslich im Check-in 3 einchecken. Passagiere mit Business- und First-Class-Ticket oder einer Frequent-Flyer-Karte, die sie zum Check-in am Business- oder First-Class-Schalter berechtigt, dürfen weiterhin im Check-in 1 einchecken. Die Fluggesellschaften Vueling und Easyjet wechseln temporär ins Check-in 2.