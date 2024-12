Trotz steigender Kosten bleibt das Fliegen günstig. Schweizerinnen und Schweizer profitieren von einem enormen Angebot an den Schweizer Flughäfen. Blick hat die wichtigsten Destinationen für dich zusammengetragen.

1/7 Am Flughafen Zürich wird es auch 2025 viel Betrieb haben – unter anderem dank neuen Flugzielen. Foto: Sven Thomann

Jean-Claude Raemy Redaktor Wirtschaft

Zum Jahresende waren sie wieder da, die verlockenden Angebote der Fluggesellschaften. Da sieht man Preise unter 200 Franken für Flüge nach Muskat (Oman) oder gar unter 50 Franken nach London.

Doch zu den Spitzenzeiten sind die Preise nie so tief. Allgemein muss man in der Schweiz 2025 mit höheren Flugpreisen rechnen, trotz des Anstiegs der Passagierzahlen und der Umsätze in der Luftfahrtbranche. Grund dafür sind steigende Kosten für Löhne, Flugsicherung und, im Fall des Swiss-Mutterkonzerns Lufthansa, die Einführung einer Umweltabgabe.