Swiss und Edelweiss geben neue Ferienziele bekannt

Die Swiss und Edelweiss steuern neue Ziele an. Foto: Sven Thomann

Auf einen Blick Swiss präsentiert Sommerflugplan 2025 mit neuen Kurzstrecken

Edelweiss fliegt neu nach Korsika und Georgien

Sommerflugplan gilt vom 30. März bis 25. Oktober 2025

Sommerferien, wie bitte? Der Fokus liegt aktuell auf dem bevorstehenden Winter und den Skiferien. Doch die grossen Schweizer Airlines müssen planen – und haben am Mittwoch den Sommerflugplan für 2025 bekanntgegeben.

Die Swiss bietet neue Kurzstrecken an. Neu fliegen die Swiss-Maschinen ab Zürich im Sommerhalbjahr nach Nis (Serbien), Heringsdorf (Deutschland), Montpellier (Frankreich) und in den kroatischen Touristen-Hotspot Dubrovnik. Ab Genf gehts neu auch im Sommerhalbjahr nach Berlin. Die im Winter aufgenommene Direktverbindung in die deutsche Hauptstadt werde fortgesetzt, teilte die Fluggesellschaft mit. Und die Zahl der Flüge an Ziele wie Manchester (England), Krakau (Polen), Kosice (Slowakei) oder Kopenhagen (Dänemark) werden ebenfalls erhöht.

Edelweiss fliegt nach Korsika

Neue Überseedestinationen nimmt die Swiss nicht ins Programm. Aber die zuletzt aufgenommenen Destinationen Washington D.C., Toronto und Seoul würden auch im kommenden Sommer bedient, erklärte die Airline.

Die Schwestergesellschaft Edelweiss nimmt neu Bristol (England), Calvi (Korsika), Tiflis (Georgien), Terceira (Azoren) und Zadar (Kroatien) ins Streckennetz auf. Kittilä (Finnland) werde ab kommenden Jahr auch im Sommer bedient, so Edelweiss.

Der Sommerflugplan 2024 gilt vom 30. März bis zum 25. Oktober 2025.