Hurrikan Milton steuert auf Florida zu und sorgt für Chaos an den Flughäfen. Auch Edelweiss fliegt Tampa Bay aktuell nicht mehr an. Swiss hingegen befördert weiterhin Passagiere nach Miami, das weiter im Süden des US-Bundesstaates liegt.

Ferienflieger Edelweiss streicht Tampa-Flug und bringt Personal in Sicherheit

Edelweiss annulliert Zürich-Tampa-Flug

Nathalie Benn Praktikantin Wirtschaft

Hurrikan Milton steuert mit voller Wucht auf den US-Bundesstaat Florida zu und nimmt bedrohliche Ausmasse an: «Wer bleibt, wird sterben», warnt Tampas Bürgermeisterin Jane Castor (63) auf einer Medienkonferenz.

Jetzt reagieren auch die Airlines. Allen voran der Ferienflieger Edelweiss. Auf Anfrage teilt die Fluggesellschaft gegenüber Blick mit, dass der Flug von Zürich nach Tampa Bay an diesem Mittwoch aufgrund des Hurrikans annulliert wurde.

Die Laufbahn des Sturms verläuft direkt durch die Stadt im Westen des Bundesstaates. Deshalb sei auch der internationale Flughafen in Tampa geschlossen. «Wir haben zudem alle unsere vor Ort stationierten Cockpit- und Cabin-Crew-Mitarbeitenden abgezogen», sagt Edelweiss-Sprecher Andreas Meier.

Swiss fliegt Florida weiterhin an

Die Swiss – ebenfalls ein Unternehmen der Lufthansa-Group – hält an ihrem Flugplan fest. Die Airline fliegt von Zürich direkt nach Miami. Der heutige Flug ist mit 20 Minuten Verspätung planmässig gestartet. «Alles Weitere wird sich erst situativ ergeben», sagt Swiss-Sprecherin Meike Fuhlrott.

Die definitive Route des Hurrikans sei noch offen, heisst es weiter. Wenn er beispielsweise nur zu sehr schlechtem Wetter in Miami führe, fliege man das Ziel weiter an. Die Lagebeurteilung könne sich jedoch rasch ändern. «Wir sind auch in ständigem Austausch mit anderen Fliegern und Airlines der Lufthansa. Im Moment ist es aber zu früh, um etwas zu sagen», teilt Fuhlrott mit.

Falls auch Miami nicht mehr anfliegbar wäre, will man Passagiere mit möglichst viel Vorlauf informieren, sodass niemand in Zürich strandet. Man wolle Flugdestinationen wie Miami aber auch nicht einfach streichen, solange die Region nicht durch den Hurrikan gefährdet sei, sagt Swiss.