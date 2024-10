Der Flughafen Zürich, der im September sein 75-jähriges Bestehen gefeiert hat, belegtden guten neunten Rang. Foto: KEYSTONE 1/8

Christian Bauer

1 Doha, Hamad International Airport

Für die Wahl der besten Airports wurden die Besucher von 550 Flughäfen von der Webseite Skytrax befragt. Platz eins hat sich Hamad International Airport in Doha, Katar zurückerobert. 2021 und 2022 stand Doha auch vor Singapur an erster Stelle. Mit dem futuristischen Design und der High-Tech Ausstattung ist Hamad ein Flughafen, in dem sich das Verweilen lohnt. Bevor es in den Flieger geht, können die Besucher die Shoppingmöglichkeiten und Luxus-Läden, den tropischen Garten und exklusive Restaurants besuchen. Die Ausbauphase B, die dieses Jahr beginnen soll, macht den Flughafen von rund 58 Millionen im letzten Jahr für zukünftig 60–70 Millionen Passagiere zugänglich.

2 Singapur, Changi Airport

Der Changi Airport in Singapur (der beste Flughafen 2023) ist dieses Jahr auf Rang 2 Mit dem weltweit grössten Indoor-Wasserfall im Zentrum, der 40 Meter in die Tiefe stürzt, kann sich Changi wirklich sehen lassen. Hier kommt leicht der Wunsch auf, dass der Flug ein bisschen Verspätung hat, um sich noch ein wenig länger umschauen zu können. Von aussen sieht der gläserne Bau in der Mitte aus wie ein funkelndes Juwel, daher auch der Name des Gebäudes: Singapore Jewel. Auch im Inneren gibt es viel zu sehen. Zum Beispiel ein Schwimmbad, ein Kino, einen Spielplatz, einen Schmetterlingsgarten, Koi Teiche und einen Indoor-Wald mit dem Wasserfall. Und das alles auf 1300 Hektar Landfläche.

3 Südkorea, Seoul Incheon Airport

Die Metropole Seoul liegt im Trend und hat mit dem Incheon Airport den drittbesten Flughafen weltweit. Der Incheon Airport liegt auf der Insel Yeongjongdo im Gelben Meer, rund eine Stunde Fahrtzeit von Seoul entfernt. Der Flughafen bietet neben vielen Shops und Boutiquen ein grosses Angebot zur Erholung. Es gibt zum Beispiel das «Spa on Air,» in dem man einen Ruheraum mit Badewanne mieten kann. Auch Massagen werden angeboten. Für Transitpassagiere gibt es zudem kostenlose Duschen und im Terminal 2 ist ein digitales Fitnessstudio zugänglich. Fürs Relaxen stehen zwei Kinos zur Verfügung, in denen die neuesten Filme gezeigt werden. Wer sich auf einen längeren Transit vorbereitet, kann das Transithotel oder das Kapselhotel Darakhyu in Terminal 1 besuchen. Darüber hinaus gibt es für die ganze Familie das «Paradise City Art-tainment,» mit Einkaufszentrum, Casino, Vergnügungspark und einem Club.

4 Tokyo, Haneda Airport

Auf dem vierten Platz landete dieses Jahr der japanische Haneda Airport in der Hauptstadt Tokyo. Der Flughafen wurde 2010 durch den internationalen Terminal 3 erweitert. Highlights sind die Geschäfte im Stil einer Strassenszene im historischen Tokyo. Wer auf der Durchreise etwas Unterhaltung wünscht, wird die Geschäfte der «Tokyo Pop Town» mit einem Angebot an einzigartigen Erlebnissen schätzen. Für diesen Besucher steht im 12. Stock des Komplexes eine enorme Thermalanlage zur Verfügung, die auch von Nicht-Fluggästen genutzt werden kann.

5 Tokyo, Narita Airport

Narita, etwa 60 Kilometer von Tokio entfernt, bedient viele internationale und inländische Flüge, besonders von Billigfluggesellschaften. Die japanische Regierung bezeichnet ihn als den «wichtigsten internationalen Flughafen Japans» – er ist der verkehrsreichste internationale Flughafen des Landes und nach Haneda der zweitverkehrsreichste Flughafen insgesamt.

6 Frankreich, Paris Charles-de-Gaulle

Der Charles-de-Gaulle (CDG) Flughafen in Paris ist nach Istanbul Airport und London Heathrow der drittgrösste Flughafen in Europa. Wer sich im Flughafen aufhält, findet alle Annehmlichkeiten, von Geschäften, über Lounges und Spas, bis hin zu Friseursalons und Hotels. Bis zum Place de la Concorde im Herzen von Paris sind es mit dem Auto bei hohem Verkehrsaufkommen rund 60 Minuten Fahrzeit. Um die Reisezeit zu verkürzen, soll bis 2025 ein neuer Express-Zug gebaut werden, mit dem die Anreise in die Stadt nur 20 Minuten dauern wird.

7 Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

Der Dubai International Airport ist ein grosser internationaler Flughafen in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate. Im Jahr 2022 war er, gemessen am internationalen Passagieraufkommen, der verkehrsreichste Flughafen der Welt.

8 Deutschland, Flughafen München

Der Münchner Flughafen präsentiert sich selbst als «City, mit allem, was dazu gehört.» Unter anderem gibt es hier 60 Restaurants und Cafés, darunter ein bayerischer Biergarten. Hinzu kommen 150 Geschäfte und Boutiquen, Reisemärkte, Kinderspielecken und Schlafkabinen zum Ausruhen.

9 Zürich, Schweiz

Nach den Flughäfen in Paris und München ist unser heimischer Vertreter die Nummer 3 aller europäischen Vertreter, wie aus der Rangliste hervorgeht. Im Gesamtranking kommt der Flughafen Zürich auf Platz 9. Wie komplex und faszinierend der Flughafen hinter den Kulissen funktioniert, das kann man in Zürich auf verschiedenen Touren und Besichtigungen erfahren.

10 Türkei, Istanbul Airport

Der Flughafen Istanbul (IST) wird von den drei Flughäfen in der Metropole am meisten genutzt und befindet sich auf der europäischen Seite der Stadt. Er wurde 2018 eröffnet und ersetzte damals den Atatürk-Flughafen. Dieses Jahr wurde er auf Platz sechs der besten Flughäfen weltweit gewählt. Das Angebot an Duty-Free-Geschäften ist gross. Wer sich lieber auf andere Weise die Zeit vertreiben möchte, kann die Bibliothek mit 2000 Büchern und Zeitschriften besuchen. Zum Ausruhen in einem bequemen Sessel bietet sich danach eine der fünf Lounges an, die der Öffentlichkeit zugänglich sind.