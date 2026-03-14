Schweizerinnen und Schweizer zeigen Donald Trump die kalte Schulter – und reisen kaum mehr nach Amerika. Weil die Nachfrage nach USA-Flügen gesunken ist, schrumpfen jetzt die Preise. Heisst: Wer spontan in die USA fliegen will, der macht einen guten Deal.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Buchungen für USA-Reisen aus der Schweiz bis zu 40 Prozent eingebrochen

Rund zwei Drittel der Reisenden boykottieren USA wegen Präsident Trump

Flüge ab Zürich: New York für 409 CHF, Boston für 432 CHF War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Patrik Berger Redaktor Wirtschaft

Ferien in den USA? Für viele Schweizerinnen und Schweizer ist das kein Thema mehr. Die Buchungen für Trips in die Vereinigten Staaten brechen massiv ein – um bis zu 40 Prozent! 80 Prozent der Reiseveranstalter berichten von einem deutlichen Rückgang bei USA-Reisen. Weitere 15 Prozent beobachten immerhin eine leichte Abnahme der Nachfrage. Nur gerade 5 Prozent sagen, dass sich an den Buchungen nichts geändert hat.

Die Gründe sind vielfältig, doch einer sticht heraus: Viele Reisende wollen derzeit schlicht nicht ins Land von US-Präsident Donald Trump (79). Experten gehen davon aus, dass rund zwei Drittel der Kunden die USA bewusst boykottieren. Hinzu kommen Sicherheitsbedenken. Mehr als ein Viertel der Befragten nennt strengere Einreisekontrollen als Grund für die Zurückhaltung. Künftig könnten Touristen beim elektronischen Reiseantrag ESTA deutlich mehr persönliche Daten angeben müssen, etwa Informationen über ihre Social-Media-Konten der letzten fünf Jahre. Das schreckt viele ab.

Für 400 Franken nach New York und zurück

Die Folge der sinkenden Nachfrage: Jetzt geraten die Preise für Flüge in die USA ins Rutschen – und zwar auf breiter Front, wie das Reiseportal Travelnews berichtet. Schliesslich müssen die Airlines ihre Maschinen irgendwie füllen. Wer spontan verreisen kann und den USA gegenüber keine Vorbehalte hat, der kann günstig wie selten verreisen. So gibts Ende April den Flug mit Icelandair von Zürich nach New York und zurück für schlappe 409 Franken. Das ist nur eines von vielen USA-Schnäppchen:

Zürich - Los Angeles mit Swiss, 1. bis 15. April, 817 Franken

Zürich - Frankfurt - Boston mit Condor, 16. bis 28. April, 432 Franken

Zürich - Brüssel - Seattle mit Brussels, 14. bis 26. April, 446 Franken

Zürich - Frankfurt - Miami mit United, 8. bis 19. April, 492 Franken

Zürich - Paris - San Francisco mit Air France, 7. bis 21. April, 599 Franken

Das Jahr komplett abschreiben mag die Reisebranche aber noch nicht. Globetrotter etwa rechnet auf den Sommer hin mit einer Entspannung bei den USA-Reisen. Die Hoffnung ruht dabei primär auf König Fussball. Im Sommer findet die WM in Kanada, Mexiko und eben den USA statt. Die Schweizer Nati spielt zwei ihrer drei WM-Gruppenspiele in den Vereinigten Staaten – am 13. Juni in San Francisco am 18. Juni in Los Angeles. Ob sich Schweizer Reisende darum zu USA-Ferien hinreissen lassen, wird sich zeigen.