Die Lufthansa-Gruppe schreibt den Tourismus im Nahen Osten ab und streicht alle Flüge bis tief in den Herbst hinein. Auch Flüge von Swiss und Edelweiss sind betroffen.

Martin Schmidt Redaktor Wirtschaft

Die Folgen des Iran-Kriegs für die Aviatikbranche werden immer heftiger: Die Swiss und alle anderen Airlines der Lufthansa Gruppe streichen alle Flüge in den Nahen Osten. Aufgrund der volatilen Situation setzt die Gruppe bis Ende April sämtliche Flüge aus. Da aber auch darüberhinaus kaum ein vernünftiger Flugverkehr in den Nahen Osten planbar ist, streicht die Lufthansa Gruppe schon jetzt praktisch das gesamte Sommer- und Herbstgeschäft in der Region. «Aus operationellen Gründen», wie es heisst.

Konkret: «Die Sicherheit für Passagiere und Crews hat für die Lufthansa Gruppe stets oberste Priorität», heisst es auf der Swiss-Homepage.

Folgende Flüge fallen weg

Betroffen sind Verbindungen der Airlines Lufthansa, Swiss, Austrian Airlines, Brussels Airlines, ITA Airways, Edelweiss und Lufthansa Cargo. Und zwar alle Flüge nach Abu Dhabi, Amman, Beirut, Dammam, Riad, Erbil, Maskat und Teheran – bis zum 24. Oktober. Zwei Flughäfen werden erst einmal bis zum 31. Mai ausgesetzt: Dubai und Tel Aviv.

Zusätzlich plant Eurowings ihre Flüge nach Tel Aviv, Beirut und Erbi bis einschliesslich dem 30. April auszusetzen. Die Flüge nach Dubai, Abu Dhabi und Amman werden jetzt schon bis zum 24. Oktober annulliert.

Alle betroffenen Fluggäste der Lufthansa Gruppe, die einen annullierten Flug auf einer der Routen gebucht haben, erhalten eine vollständige Rückerstattung oder können auf einen später durchgeführten Flug umbuchen, schreibt die Swiss.

Die Airline bittet um Verständnis, dass es derzeit aufgrund der hohen Aufrufzahlen zu längeren Wartezeiten bei der Annahme von Anrufen kommen kann. Fluggäste werden gebeten, das Rückerstattungsformular zu nutzen. Wer über ein Reisebüro gebucht hat, kann sich auch direkt an dieses wenden.









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