DE
FR
Abonnieren
Es braucht eine Engelsgeduld am Flughafen Zürich
0:35
Genervte Passagiere:Braucht Engelsgeduld am Flughafen Zürich

Mega-Stau am Flughafen Zürich – das steckt dahinter
«Bin schon Hunderte Male geflogen, sowas habe ich noch nie erlebt»

Am Flughafen Zürich liegen bei den Passagieren am Sonntag die Nerven blank. Vor der Sicherheitskontrolle stauen sich wartende Reisende.
Publiziert: 19:50 Uhr
|
Aktualisiert: 19:52 Uhr
Kommentieren
1/8
Am Flughafen Zürich muss man sich aktuell auf lange Warteschlangen einstellen.
Foto: Leserreporter

Darum gehts

  • Lange Warteschlangen am Flughafen Zürich wegen Umbaumassnahmen an der Sicherheitskontrolle
  • Passagiere werden gebeten, mehr Zeit einzuplanen und sich vorzubereiten
  • Für Schengen-Flüge werden 1,5 bis 2 Stunden Vorlaufzeit empfohlen
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
Sandra_Marschner_Praktikantin News_Ringier Blick_1-Bearbeitet.jpg
Sandra MarschnerRedaktorin News-Desk

Während am Sonntag die erste Kerze am Adventskranz entzündet wird, dürfte bei den Reisenden am Flughafen Zürich so recht keine Stimmung aufkommen. Vor der Sicherheitskontrolle haben sich am Sonntag lange Warteschlangen gebildet.

«Statt noch einen Kaffee mit Angehörigen zu geniessen, stehen die Passagiere halt Schlange an», sagt ein Leserreporter zu Blick. Nicht nur er ist genervt. Ein anderer Reisende schimpfte laut dem Leserreporter. «Die Schweizer haben's echt nicht im Griff» oder «Ach, du heiliger Scheiss».

Am Flughafen wurden die Passagiere gebeten, sich auf den Security-Check vorzubereiten – «um die längeren Wartezeiten zu verkürzen», berichtet etwa der Leserreporter. Auf Videoaufnahmen sieht man immer wieder einige Passagiere gestresst an den Warteschlangen vorbeieilen.

Umbaumassnahmen an der Sicherheitskontrolle

Doch was ist der Grund für die den Warte-Frust an der Sicherheitskontrolle? «Aktuell steht uns das Geschoss 0 nicht zur Verfügung aufgrund der Umrüstung auf die neuen CT-Scanner», sagt Mediensprecherin Jasmin Bodmer-Breu zu Blick. Wegen des Umbaus komme es daher zu Engpässen bei der Kapazität. 

«Vor allem in den Tagesspitzen kann es derzeit zu teilweise längeren Wartezeiten vor der Sicherheitskontrolle kommen», so Bodmer-Breu weiter. Um die längeren Warteschlangen besser zu händeln, würden verschiedene Massnahmen ergriffen. So würden etwa zur «Kanalisierung des Wartebereichs» Linien an der Bordkartenkontrolle geschlossen, erklärt die Mediensprecherin.

Mehr zum Thema Reisen
Neues Ranking straft Swiss brutal ab – Airline wehrt sich
Mit Video
Airline wehrt sich
Neues Ranking straft Swiss brutal ab
Amerikanischer Reiseführer warnt plötzlich vor Schweizer Bergregion
«Hier nicht hinreisen»
Ami-Reiseführer warnt plötzlich vor Schweizer Bergregion
Bundesangestellte jetten fröhlich um die Welt
Der Trick mit dem CO₂-Ausstoss
So hübscht der Bund seine Flugbilanz auf

«Ich bin schon Hunderte Male geflogen, sowas habe ich noch nie erlebt»

Auf der Webseite des Flughafens Zürich werden Passagiere gebeten, sich an der empfohlenen Einfindungszeit zu orientieren. Für Schengen-Flüge werden 1,5 bis 2 Stunden empfohlen, für Non-Schengen-Flüge 2 bis 3 Stunden. 

Laut dem Leserreporter haben Reisende auf der Rolltreppe ebenfalls wenig Glück. Die ächzt derzeit nur langsam vor sich hin. Und wer auf den Zug will, sollte ebenfalls einiges an Nerven mitbringen. Vor dem Perron stauen sich die Wartenden. Viele versuchen sich noch in einen Zug zu quetschen. Im Waggon ist es eng und stickig – «Horror», sagt der Blick-Leser. «Ich bin schon Hunderte Male geflogen, sowas habe ich noch nie erlebt.» 

Doch es gibt einen Lichtblick: Im Verlauf der Adventszeit sollte sich die Situation am Flughafen Zürich beruhigen. «Wir gehen aktuell davon aus, dass wir das Geschoss 0 in den nächsten Wochen wieder in Betrieb nehmen können – dann mit den neuen CT-Scannern», sagt Mediensprecherin Bodmer-Breu. Bis dahin heisst es also Nerven bewahren und genug Zeit im Gepäck haben.

Jetzt im Blick Live Quiz abräumen

Spiele live mit und gewinne bis zu 1'000 Franken! Jeden Dienstag und Donnerstag ab 19:30 Uhr sowie jeden Mittwoch um 12.30 Uhr mit Host Zeki – einfach mitmachen und absahnen!

So gehts:

  • App holen: App-Store oder im Google Play Store

  • Push aktivieren – keine Show verpassen

  • Jetzt downloaden und loslegen!

  • Live mitquizzen und gewinnen

Spiele live mit und gewinne bis zu 1'000 Franken! Jeden Dienstag und Donnerstag ab 19:30 Uhr sowie jeden Mittwoch um 12.30 Uhr mit Host Zeki – einfach mitmachen und absahnen!

So gehts:

  • App holen: App-Store oder im Google Play Store

  • Push aktivieren – keine Show verpassen

  • Jetzt downloaden und loslegen!

  • Live mitquizzen und gewinnen

Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen