Wegen eines neuen Logistikzentrums in Regensdorf ZH sind zahlreiche Produkte im Migros-Onlineshop nicht lieferbar – seit Wochen. Kundinnen und Kunden müssen sich vorerst gedulden.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Migros-Onlineshop hat seit Wochen reduzierte Produktverfügbarkeit wegen neuer Logistikanlage

Betroffen sind Produkte wie Bio-Gurken, Tampons und WC-Papier

Migros plant schrittweise Normalisierung in den kommenden Monaten trotz aktuellem Wachstum

Patrik Berger Redaktor Wirtschaft

Wenn sich bei den Schweizer Detailhändlern irgendwo Lücken im Gestell auftun, ist die Aufregung gross. Etwa wenn in der Migros Fanta und Sprite fehlen, weil der orange Riese einen Preiskampf mit Coca-Cola führt. Oder wenn die Mayonnaise wegen Lieferproblemen und wegen eines Thomy-Boykotts nicht mehr erhältlich ist. Der Konsument ist ein Gewohnheitstier – und reagiert empfindlich, wenn seine Lieblingsprodukte fehlen.

Derzeit fehlen im Onlineshop der Migros verschiedene Produkte, wie CH Media berichtet. Und zwar schon seit Wochen sind einzelne Artikel nicht lieferbar. Die Palette reicht von Bio-Gurken und Datteltomaten über Tampons und WC-Papier bis zu Waschmittel und Blévita. Dahinter steckt allerdings kein genereller Lieferengpass. Denn die Migros hat das Angebot in ihrem Onlineshop vorübergehend bewusst verkleinert.

Anlage wird langsam hochgefahren

Grund ist das neue Verteilzentrum in Regensdorf ZH, das Ende Mai eröffnet wurde und die bisherigen Standorte Pratteln BL und Bremgarten AG ersetzt. Die deutlich grössere und teilweise automatisierte Anlage wird derzeit schrittweise hochgefahren. Damit die neue Logistik während dieser Anlaufphase nicht überlastet wird, seien einzelne Artikel vorübergehend aus dem Onlinesortiment genommen worden, sagt ein Migros-Sprecher gegenüber CH Media.

Solche Einschränkungen seien bei der Inbetriebnahme eines komplexen Logistikzentrums branchenüblich. Für die Kundschaft seien sie dennoch ärgerlich. Die Migros entschuldigt sich für die Umstände. Die Konsumenten müssen sich gedulden, bis wieder alle Produkte wie gewöhnlich erhältlich sind. Die Migros will die Einschränkungen «in den kommenden Monaten schrittweise» aufheben.

Wandern frustrierte Kundinnen und Kunden nun zur Konkurrenz ab? Offenbar nicht. Einen Einbruch bei den Bestellungen spüre man bislang jedoch nicht, heisst es bei der Migros. Dank grösserer Kapazitäten und besserer Verfügbarkeit von Lieferterminen verzeichne das Onlinegeschäft sogar Wachstum.