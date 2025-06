1/7 In der Migros am Zürcher Stadelhofen steht türkische Limonade im Gestell, wo es früher Fanta und Sprite gab. Foto: Leserfoto

Patrik Berger Redaktor Wirtschaft

Denner hat sich mit Coca-Cola verkracht. Der neue Denner-Chef Torsten Friedrich (48) sagte im grossen Interview mit Blick, dass sein Discounter derzeit das Softgetränk des Abfüllers mit Sitz in Brüttisellen ZH nicht mehr dort bezieht. Sondern Cola aus dem Ausland importiert. Man sei in Preis-Verhandlungen nicht auf einen gemeinsamen Nenner gekommen. «Wir haben Bestellungen beim Schweizer Cola-Abfüller nicht erneuert und importieren die Softgetränke aus dem europäischen Ausland zu günstigeren Preisen», sagt er.

Auch die Migros ist nicht besonders gut auf Coca-Cola zu sprechen. Beim orangen Riesen stört man sich am hohen Einkaufspreis, den der Getränkehersteller verlangt. Seit Anfang Jahr gibts darum kein Fanta oder Sprite mehr. Die Dosen von Monster, dem Energydrink aus dem Hause Coca-Cola, importiert die Migros derzeit parallel aus Deutschland. Und lässt die Muskeln spielen.

Türkische Limo statt Cola-Getränke

Denn in den Läden hat die Migros die Lücken, die es im Januar noch gab, längst aufgefüllt. Mit Schildern hatte der Grossverteiler seine Kundinnen und Kunden informiert: «Dieser Artikel ist derzeit leider nicht verfügbar. Wir stehen in Verhandlungen mit dem Lieferanten. Bitte entschuldigen Sie die Unannehmlichkeiten.» Die sind weg. In der Migros-Filiale am Zürcher Stadelhofen stehen dafür statt Sprite und Fanta zwei Getränke des türkischen Anbieters Uludag Gazoz aus Bursa im Regal. Das dürfte Coca-Cola schmerzen!

Auf den ersten Blick sehen die türkischen Limonaden aus wie Fanta und Sprite. Eine offene Kampfansage an Coca-Cola: Schaut her, wir sind nicht auf Euch angewiesen! Eine Migros-Sprecherin sagt dazu nur: «Die beiden Getränke sind schon seit über 10 Jahren im Sortiment. Die Getränke sprechen eine sehr spezifische Kundengruppe aus dem türkischen Raum an und können grundsätzlich nicht mit den Leader-Marken Sprite und Fanta verglichen werden.»

Spannend: Migros-Chef Mario Irminger (60) weiss, wie man mit Coca-Cola um tiefe Preise kämpft. 2014 hat er sich als Denner-Chef bereits mit Coca-Cola angelegt. Blick hatte ihn einst als «Cola-Krieger» bezeichnet.

Wie Denner hat auch die Migros den Verhandlungstisch mit Coca-Cola nicht verlassen. «Momentan sind Verhandlungen mit dem Schweizer Coca-Cola Produzenten noch in Gang», sagt die Migros-Sprecherin. Bei «nicht nachvollziehbaren Preisforderungen», setze man zunächst auf den Verhandlungsweg. Suche aber parallel nach alternativen Bezugsquellen, wie etwa beim Energydrink Monster. «Parallelimporte sind aber mit einem zusätzlichen logistischen und administrativen Aufwand verbunden, den wir aus ökonomischen und ökologischen Gründen vermeiden wollen. Sie sind daher keine dauerhafte Lösung», betont die Migros-Sprecherin. Und lässt damit noch eine Hintertüre offen.

«Ein geschätzter, langjähriger Partner»

Und was sagt Coca-Cola zum Preiskampf mit Migros und Denner? Der US-Getränkemulti gibt sich gegenüber Blick diplomatisch, der Multi lässt sich nicht in die Karten blicken. «Die Migros-Gruppe ist ein geschätzter, langjähriger Partner, mit dem wir seit vielen Jahren erfolgreich zusammenarbeiten, um Schweizer Konsumenten mit unseren Produkten zu versorgen», sagt ein Sprecher.

Er betont die tiefe Verwurzelung in der Schweiz. «Mehr als 80 Prozent der in der Schweiz konsumierten Produkte werden von unseren 650 Mitarbeitenden in unseren Produktionsstätten in Brüttisellen/Dietlikon ZH und Vals GR lokal produziert und vermarktet.» Man trage mehr als 800 Millionen Franken zur inländischen Wertschöpfung bei, 95 Prozent der Zutaten kämen aus der Schweiz. Kein Wort zum Boykott von Denner oder zum Preiskampf mit der Migros.