Verwirrung um Lücken im Regal
Jetzt wird bei Migros auch die Mayonnaise knapp

Die Migros-Mayonnaise ist wegen Lieferproblemen und dem Thomy-Boykott grösstenteils vergriffen. Eine Lösung soll bald gefunden werden, verspricht die Migros. Entwarnung gibts hingegen beim Senf.
In der Migros-Filiale in Zürich-Stadelhofen gibt es grosse Lücken bei der Mayonnaise.
  • Migros-Filialen melden leere Regale, klassische M-Classic-Mayonnaise ist vergriffen
  • Grund: hohe Nachfrage und Produktionsprobleme, nicht Eierknappheit oder Nestlé-Streit
  • Migros arbeitet an Lösung, Thomy-Streit wegen Preiserhöhung ungelöst seit 2025
Patrik BergerRedaktor Wirtschaft

Leere Regale dort, wo sonst die gelben Tuben stehen: In verschiedenen Migros-Filialen gibts derzeit Lücken im Mayonnaise-Gestell, wie die «Aargauer Zeitung» schreibt. Die klassische M-Classic-Mayonnaise in der gelben Tube ist in vielen Filialen nicht mehr erhältlich. Auch die beliebte Thomy-Mayo fehlt.

Liegts am Preisstreit, den die Migros derzeit mit mehreren Top-Marken führt? Darunter auch mit dem Lebensmittelmulti Nestlé, der die Thomy-Mayonnaise herstellt. Stellt Nestlé gar die Migros-Mayonnaise her, die derzeit in gewissen Filialen fehlt? Oder liegts an der Eierknappheit, die vor wenigen Tagen für Schlagzeilen gesorgt hat?

Produktionsprobleme beim Lieferanten

Die Migros winkt ab. «Die Migros-Mayo wird nicht von Nestlé hergestellt, sondern von einem anderen Lieferanten», sagt eine Migros-Sprecherin zur «Aargauer Zeitung». Wer sie produziert, behält sie aber für sich. Auch die Eierknappheit spiele «keine zentrale Rolle».

Der wahre Grund ist banaler: eine unglückliche Kombination aus ungewöhnlich hoher Nachfrage und temporären Produktionsproblemen beim Lieferanten. Offenbar greifen viele Kundinnen und Kunden seit dem Thomy-Lieferstopp verstärkt zur Mayonnaise der Migros-Eigenmarke. Die Folge: Die Nachfrage ist grösser als die Menge, die nachproduziert werden kann.

Preisstreit mit Nestlé dauert an

Entwarnung soll es bald geben. Man stehe in engem Austausch mit dem Produzenten und arbeite mit Hochdruck an einer Lösung, sagt die Sprecherin. Und: «Wir sind zuversichtlich, dass die M-Classic-Mayo baldmöglichst wieder verfügbar ist.» Besser sieht es beim Senf aus. Thomy-Senf bietet die Migros weiterhin an, Engpässe gibts keine, wie eine Sprecherin gegenüber Blick sagt.

Der Streit mit Nestlé hingegen schwelt weiter. Eine Einigung über die verlangten Preiserhöhungen für Thomy-Produkte gibt es noch nicht. Die Migros verhandelt auf Gruppenebene – auch für Migrolino und Denner. Und wirft so ihre ganze Marktmacht in die Waagschale. Wie sie das derzeit auch im Streit mit dem Brauerei-Riesen Feldschlösschen tut.

