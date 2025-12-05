DE
Kurz vor Weihnachten
Migros zieht im Schoggi-Streit gegen Lindt den Kürzeren

Migros und Lindt & Sprüngli haben ihren Preisstreit beigelegt. Kurz vor Weihnachten wird Lindt-Schokolade wieder in allen Migros- und Denner-Filialen erhältlich sein. Die Preise bleiben vorerst unverändert, mögliche Anpassungen werden im nächsten Jahr geprüft.
Im Herbst gab es in den Schoggi-Regalen bei der Migros grosse Lücken.
Darum gehts

  • Migros und Lindt einigen sich im Preisstreit vor Weihnachten
  • Lindt-Schokolade kehrt in alle Migros- und Denner-Filialen zurück
  • Seit Mitte Oktober gab es Engpässe in vereinzelten Filialen
Patrik Berger und Keystone-SDA

Kurz vor Weihnachten begraben die Migros und Lindt & Sprüngli das Kriegsbeil. Der Detailhändler und der Schoggi-Produzent aus Kilchberg ZH haben sich im Preisstreit geeinigt – zum Vorteil des Schokoladenherstellers. In der Weihnachtszeit soll damit wieder Lindt-Schokolade in allen Migros- und Denner-Filialen erhältlich sein.

«Es wurde eine Lösung gefunden», sagte ein Mediensprecher von Lindt & Sprüngli am Freitag auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP. Derzeit würden noch die letzten Details verhandelt. Zuerst hatte Migros-Chef Mario Irminger (60) am Montag die Einigung in der Sendung Eco von Fernsehen SRF publik gemacht.

Preise bleiben gleich

«Die Schokolade wird in den kommenden Tagen wieder in den Regalen sein», bestätigte eine Migros-Sprecherin. Seit Mitte Oktober kam es aufgrund der Verhandlungen zu Engpässen in vereinzelten Filialen der Gruppe. Die Migros wollte tiefere Einkaufspreise wegen der gesunkenen Kakaopreise an den Weltmärkten durchsetzen. Die Preise blieben vorerst unverändert, sagte die Sprecherin. «Allfällige Preisanpassungen werden nächstes Jahr angeschaut.»

Die Migros habe Verhandlungen mit Lindt geführt, um «faire und nachvollziehbare Preise» sicherzustellen. Damit wolle man sicherstellen, dass «Kundinnen und Kunden für ein Markenprodukt nicht zu viel bezahlen».

