Kunden stehen bei Migros und Coop aktuell oft vor halbleeren Regalen – die Nachfrage ist zu hoch.

Darum gehts Eier sind in der Schweiz knapp, besonders nach den Festtagen.

Migros und Coop melden leere Regale, besonders bei gekochten Eiern.

Milena Kälin Redaktorin Wirtschaft

Egal ob zum Frühstück, in den Salat oder zum Backen: Eier sind bei Schweizerinnen und Schweizern immer gefragter. Gerade nach den Festtagen stehen Konsumenten deshalb auch mal vor leeren Regalen im Detailhandel.

Wie unter anderem in der Migros an der Berner Marktgasse: Zwischen den Festtagen ist das Eierregal praktisch leer, wie die «Aargauer Zeitung» schreibt. Auf einem Zettel heisst es: «Aufgrund der Eierknappheit sind nicht genügend Eier geliefert worden.» Inzwischen seien zwar neue Eier geliefert worden, jedoch nicht genügend. Auch in der Migros in Wil SG fehlen die hartgekochten, bunten Eier.

In den vergangenen zwei Jahren sei der Konsum von Eiern überdurchschnittlich angestiegen, wie Migros-Sprecherin Prisca Huguenin-dit-Lenoir gegenüber CH-Media erklärt. Seit Herbst 2024 könne die Produktion den Bedarf nicht mehr vollständig decken – vor allem an Feiertagen wie Ostern oder eben auch Weihnachten. Wie viele Läden betroffen sind, verrät die Sprecherin nicht. Doch die Verfügbarkeit könne «von Filiale zu Filiale variieren».

Als alternative Proteinquelle

Vor allem preissensible Kundinnen und Kunden greifen bei Eiern besonders gerne zu, erklärt die Sprecherin weiter. Zudem werden sie auch als gesund wahrgenommen. Konsumenten sehen Hühnereier zudem als eine alternative tierische Proteinquelle zum Fleisch.

Es kann gut sein, dass die Knappheit noch etwas anhält. Schliesslich verzichten im Januar besonders viele Konsumenten auf Fleisch. Grund dafür ist der Veganuary: Konsumenten werden dazu aufgerufen, eine vegetarische oder vegane Lebensweise auszuprobieren. Auch die Detailhändler werben fleissig dafür.

Nachfrage erreicht 2024 Höchststand

Detailhändler Coop hat nach den Festtagen ebenfalls mit leeren Eierregalen zu kämpfen. Betroffen war unter anderem die Filiale im Telli-Einkaufszentrum in Aarau. Auch in Murgenthal AG sucht man im Coop vergebens nach hartgekochten Eiern.

Bereits 2024 erreichte die Nachfrage nach Eiern einen Höchststand: Dazumal haben die Schweizer Hühner 1,1 Milliarden Eier gelegt, wie von Gallo Suisse zeigen. 400 Millionen Eier wurden zusätzlich importiert. Neuere Zahlen liegen nicht vor.

Bleibt der Konsum so hoch, wird sich das Problem wohl nicht so schnell legen: Nur weil die Nachfrage insbesondere an den Festtagen steigt, legen die Hühner nicht auf einmal mehr Eier.