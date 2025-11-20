Heute um 7 Uhr eröffnet der US-Händler Costco seine erste Filiale nahe der Schweizer Grenze. Der Mega-Store ist nur 25 Autominuten von Basel entfernt und lockt mit Hunderten Gratis-Parkplätzen und 14'000 Quadratmeter Einkaufsfläche. Blick berichtet live vor Ort.

1/17 Heute ist es so weit: Der US-Grosshändler Costco bringt sein Konzept nach Mülhausen (F). Foto: STEFAN BOHRER

Darum gehts Costco eröffnet ersten Standort nahe der Schweizer Grenze in Mülhausen (F)

Es wird ein grosser Ansturm erwartet

Filiale liegt 25 Autominuten von Basel entfernt an der Autobahn A36

Plötzlich ging alles ganz schnell: Lange machte der US-Händler Costco ein Geheimnis darum, wann er seinen ersten Standort nahe der Schweizer Grenze eröffnen wird. Heute ist es so weit: Nur 25 Autominuten von Basel entfernt öffnet der Konzern aus den Vereinigten Staaten im französischen Mülhausen seine Tore.

Der Ansturm ennet der Grenze ist gross. Angestellte, geladene Gäste und freudige Kunden und Kundinnen haben sich bereits vor dem Eingang versammelt und warten, bis es los geht. Letztere mit den grossen Einkaufswägen im Costco-Stil.

Bei Eröffnungen von Costco-Läden kommt es immer wieder zu chaotischen Szenen. In Mülhausen ist das Band mittlerweile durchtrennt. Die Kunden eilen in die grosse Verkaufshalle.

Wer posten will, muss Jahresbeitrag zahlen

Mit Costco kommt ein Konzept ins Dreiländereck, das in den USA zwar gang und gäbe, hierzulande allerdings weniger verbreitet ist. Die Verkaufshallen des Grosskonzerns sind riesig. Von Lebensmitteln und Haushaltswaren bis zu Elektronik und Möbel gibt es alles Mögliche zu kaufen. In der neuen Filiale in Frankreich gibts sogar ein Optik- und Hörzentrum, eine Reifenstation, ein Restaurant und eine Tankstelle.

Zudem gibt es die Food- und Non-Food-Produkte meist in riesigen Verpackungen, was die Preise drückt. Amerikaner sind bekannt für ihre Grosseinkäufe – sogenannte «Bulk-Buys». Jetzt können auch Schweizer Einkaufstouris Eier im 50er-Pack oder Motorenöl im 20-Liter-Kanister kaufen.

Einfach so von den Tiefpreisen profitieren kann man aber nicht. Wer in einem Costco posten will, braucht eine Mitgliedschaft. In Frankreich kostet diese 36 Euro pro Jahr.

«Ich liebe Costco, das ist Heimat»

Eine der ersten im neuen Mega-Store sind Christelle Earburger (47) und ihr Mann Alexander (48) aus Mülhausen. Sie wohnen ganz in der Nähe und haben vorab bereits eine Mitgliederkarte gekauft. Die Eröffnung sei etwas ganz Spezielles, sagen die beiden zu Blick. Da sie drei Kinder haben, machen sie regelmässig Grosseinkäufe. «Da ist so ein Geschäft schon spannend für uns», so Christelle.

Beim französischen Ehepaar Christoph (57) Sandrine (55) H. weckt der neue Store Erinnerungen: «Wir haben drei Jahre lang in den USA direkt neben einem Costco gelebt und immer dort eingekauft», erzählt Christoph. Vor einem Jahr sind sie zurück nach Frankreich gezogen. Dass sie jetzt ganz in ihrer Nähe wieder eine Costco-Filiale haben, sei perfektes Timing.

Ähnlich tönt es von Michael Tribe (53). Der gebürtige Kanadier lebt seit fünf Jahren in Frankreich. «Ich liebe Costco, das ist Heimat. Die Qualität und die Preise sind einfach super.»

