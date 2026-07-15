Der orange Riese warnt vor Käse im Cervelat. Fälschlicherweise hat die Migros Grillwürste mit Käse in Cervelat-Verpackungen verkauft. Für Allergiker kann der Konsum der falsch verpackten Würste gefährlich werden.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Migros ruft schweizweit Cervelats wegen nicht deklariertem Käse zurück

Grillwürste mit Käse wurden irrtümlich als IP Suisse Riesen Cervelats verpackt

Betroffen: Artikel 230533350110, Verbrauchsdatum 29. Juli 2026

Patrik Berger Redaktor Wirtschaft

Sommer, Hitze, Cervelat! Die Schweiz geniesst die Ferien und die heissen Tage, da gehört der Cervelat beim gemeinsamen Grillieren einfach dazu. Die Schweizer Nationalwurst hat kurz vor dem 1. August Hochsaison. Ausgerechnet jetzt muss die Migros Cervelats zurückrufen. «Der Rückruf erfolgt aufgrund des nicht gekennzeichneten Allergens Milch (Käse)», heisst es in einer Medienmitteilung reichlich trocken.

«Käse im Cervelat?», fragt sich der Wurstliebhaber verwundert? Die Migros klärt auf. «Es wurden versehentlich Grillwürste mit Käse in die Verpackung der IP Suisse Riesen Cervelats abgepackt», heisst es in der Mitteilung. Auf der Verpackung steht deshalb nichts davon, dass das Produkt Käse enthält. Kundinnen und Kunden mit einer Milch-Allergie oder Laktoseintoleranz werden gebeten, das Produkt nicht zu konsumieren. «Für alle anderen ist der Konsum unbedenklich», beteuert der orange Riese.

Schweizweit verkauft

Die betroffenen Würste wurden schweizweit in allen Migros-Filialen und auch bei Migros Online verkauft. Es geht um Produkte mit der Artikelnummer 230533350110 und dem Verbrauchsdatum 29. Juli 2026, wobei diese auch noch darüber hinaus geniessbar gewesen wären. «Alle anderen Cervelat-Produkte sind nicht betroffen», schreibt die Migros.

Kundinnen und Kunden, die falsche Riesen-Cervelats zu Hause im Kühlschrank haben, können sie in ihre Migros-Filiale zurückbringen und bekommen das Geld zurück. Alle jene, die das Produkt online bestellt haben, werden für die Rückerstattung direkt durch den Kundendienst kontaktiert.