DE
FR
Abonnieren

Falsche Würste eingepackt
Migros ruft vor dem 1. August schweizweit Cervelats zurück

Der orange Riese warnt vor Käse im Cervelat. Fälschlicherweise hat die Migros Grillwürste mit Käse in Cervelat-Verpackungen verkauft. Für Allergiker kann der Konsum der falsch verpackten Würste gefährlich werden.
Publiziert: 14:30 Uhr
|
Aktualisiert: vor 47 Minuten
Kommentieren
1/4
Die Migros ruft solche Riesen-Cervelats zurück.
Foto: PD

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Migros ruft schweizweit Cervelats wegen nicht deklariertem Käse zurück
  • Grillwürste mit Käse wurden irrtümlich als IP Suisse Riesen Cervelats verpackt
  • Betroffen: Artikel 230533350110, Verbrauchsdatum 29. Juli 2026
Patrik_Berger_Redaktor Wirtschaft Desk_Ringier Blick_1-Bearbeitet.jpg
Patrik BergerRedaktor Wirtschaft

Sommer, Hitze, Cervelat! Die Schweiz geniesst die Ferien und die heissen Tage, da gehört der Cervelat beim gemeinsamen Grillieren einfach dazu. Die Schweizer Nationalwurst hat kurz vor dem 1. August Hochsaison. Ausgerechnet jetzt muss die Migros Cervelats zurückrufen. «Der Rückruf erfolgt aufgrund des nicht gekennzeichneten Allergens Milch (Käse)», heisst es in einer Medienmitteilung reichlich trocken. 

«Käse im Cervelat?», fragt sich der Wurstliebhaber verwundert? Die Migros klärt auf. «Es wurden versehentlich Grillwürste mit Käse in die Verpackung der IP Suisse Riesen Cervelats abgepackt», heisst es in der Mitteilung. Auf der Verpackung steht deshalb nichts davon, dass das Produkt Käse enthält. Kundinnen und Kunden mit einer Milch-Allergie oder Laktoseintoleranz werden gebeten, das Produkt nicht zu konsumieren. «Für alle anderen ist der Konsum unbedenklich», beteuert der orange Riese.

Schweizweit verkauft

Die betroffenen Würste wurden schweizweit in allen Migros-Filialen und auch bei Migros Online verkauft. Es geht um Produkte mit der Artikelnummer 230533350110 und dem Verbrauchsdatum 29. Juli 2026, wobei diese auch noch darüber hinaus geniessbar gewesen wären. «Alle anderen Cervelat-Produkte sind nicht betroffen», schreibt die Migros.

Mehr zur Migros
Migros und Coop verkaufen jetzt Sushi aus der Kartonröhre
In ausgewählten Filialen
Supermärkte bringen viralen Foodtrend
Bald ist Schluss mit der nervigen Säckli-Frage an der Waage
Bund macht Kehrtwende
Schluss mit Bürokratie-Irrsinn um Plastiksäckli
Migros eröffnet erste 24-Stunden-Filiale
Personal geht um 19 Uhr heim
Migros eröffnet erste 24-Stunden-Filiale
Migros schliesst schon wieder drei kultige Restaurants
Nur noch Take-away
Migros schliesst schon wieder drei kultige Restaurants

Kundinnen und Kunden, die falsche Riesen-Cervelats zu Hause im Kühlschrank haben, können sie in ihre Migros-Filiale zurückbringen und bekommen das Geld zurück. Alle jene, die das Produkt online bestellt haben, werden für die Rückerstattung direkt durch den Kundendienst kontaktiert.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar.
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Externe Inhalte
      Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar.
      Meistgelesen