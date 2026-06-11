Ein viraler Foodtrend erreicht die Schweizer Läden: Migros und Coop verkaufen seit Donnerstag sogenannte «Sushi Pop», die man wie ein Glacé aus einer Kartonröhre rausdrückt. Was steckt dahinter?

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Migros verkauft ab 11. Juni «Sushi Pop» in ausgewählten Filialen

Trend-Sushi wird aus Kartonröhre gedrückt und direkt abgebissen

Preis: 13.90 CHF für acht Stück mit Lachs, Avocado und Reis

Michael Hotz Teamlead Wirtschafts-Desk

Sushi hat längst die Schweiz erobert. In jeder grösseren Ortschaft gibt es mittlerweile ein japanisches Restaurant, das die Reisrollen mit Fisch-, Fleisch oder Gemüsefüllung anbietet. Doch es geht auch ohne Stäbli. Dafür sorgt ein viraler Social-Media-Trend: die sogenannten «Sushi Pop». Es handelt sich dabei um eine Reisrolle, die man wie ein Calippo-Wasserglacé aus einer Kartonröhre drückt – und dann abbeisst.

Die hiesigen Detailhändler bringen den Foodtrend nun in die Supermärkte. Seit Donnerstag sind die «Sushi Pop» während sechs Wochen in ausgewählten Migros-Filialen der Genossenschaften Aare, Basel, Luzern und Zürich erhältlich, wie die Migros mitteilt. In Genf startet der temporäre Verkauf eine Woche später. Die Rolle enthält acht Sushi-Stücke mit Lachs, Avocado und Reis – zum Preis von 13.90 Franken.

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Auch der Konkurrent Coop ist der trendige Fingerfood seit Donnerstag erhältlich – in rund 150 Standorten. Die «Sushi Push Pops» gibt in den drei Varianten Surimi, Tuna und Chicken und kosten 9.95 Franken. Die Reisrollen stammen von der Marke Zenbu des Gastro-Unternehmens Two Spice aus Dietlikon ZH, das unter anderem auch die Sushi-Kette Yooji's betreibt.

Fans standen stundenlang Schlange

Die Migros bezieht ihre «Sushi Pop» vom Zürcher Unternehmen Tasted Food. Dieses betreibt in der Limmatstadt unter anderem das Restaurant Maru, das die Sushi zum Rausdrücken bereits Mitte April als erster Gastro-Betrieb in der Schweiz lanciert hat – mit offenbar grossem Erfolg. Es laufe «äusserst gut», sagte eine Mitarbeiterin dem «Tages-Anzeiger».

Die Schweizer Supermärkte greifen also einen Trend auf, der die grossen Metropolen Europas bereits erfasst hat. Als in Berlin und Wien der erste «Sushi Pop»-Laden eröffnete, standen Fans stundenlang Schlange. Und in Deutschland hat der Discounter Lidl laut der «Lebensmittel Zeitung» vor einigen Wochen den Trend-Snack unter seiner Eigenmarke in die Regale gebracht.