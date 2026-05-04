Kunden, die auf Migros Online bestellen, müssen ihre Lieferung bald besser planen. Denn beim orangen Riese stehen bald weniger Zeitfenster zur Auswahl. Blick macht den Vergleich zu Konkurrent Coop.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Migros reduziert Lieferzeitfenster ab dem 17. Mai auf neun Tage

Detailhändlerin nennt neues Lager in Regensdorf ZH als Grund für die Änderung

Migros verlangt Bestellwert von mindestens 99 Franken

Milena Kälin Redaktorin Wirtschaft

Migros-Kundinnen und -Kunden aufgepasst: Der Online-Lieferdienst der Migros speckt ab! Ab dem 17. Mai kann der Liefertermin nur noch maximal neun Tage im Voraus ausgewählt werden. Aktuell können die Konsumenten aus einem Zeitfenster von drei Wochen aussuchen.

Der orange Riese informiert seine Kundschaft per Mail über die Änderung. Der Grund: Die Migros nimmt ihr neues Lager in Regensdorf ZH in Betrieb. Bis zum 5. Mai können Kundinnen wie gewohnt einen Liefertermin aus den kommenden drei Wochen aussuchen. Ab dem 6. Mai verkürzt sich der Zeitraum täglich um einen Tag – bis dann nur noch neun Tage zur Auswahl stehen. Eine Lieferung ist jeweils ab dem nächsten Tag möglich.

Ansonsten ändert sich für die Kundschaft nichts: Wer online bei der Migros bestellt, muss mindestens 99 Franken ausgeben. Versandkosten oder sonstige Gebühren gibt es nicht.

So regelt es Coop

Mit der Anpassung bleibt die Lieferung der Migros nach wie vor flexibler als bei Coop. Beim Konkurrenten können Kundinnen und Kunden ein Lieferfenster in den nächsten fünf Tagen aussuchen.

Coop verlangt im Gegensatz zum orangen Riesen Versandgebühren: Wer für 99 Franken bestellt, zahlt für die Lieferung 7.90 Franken. Ab einer Bestellung von 160 Franken kostet die Lieferung noch 4.90 Franken. Erst ab 200 Franken ist die Lieferung gratis.

Auf der Website warnt Coop, dass es bei einigen Produktkategorien eine Mengenbeschränkung gibt – wegen des Gewichts oder der Kühlkette. Das trifft etwa auf Erfrischungsgetränke, Bier, Milch und Katzenstreu zu.

Dafür ist bei Coop eine Lieferung am gleichen Tag möglich. Wer in der Stadt Zürich wohnt, kann bis um 14 Uhr bestellen – und bekommt die Lieferung am Abend zugestellt. In anderen Regionen wie dem Wallis oder Basel müssen die Konsumenten für eine Lieferung am selben Tag bis 9.30 Uhr bestellen. Das kostet zusätzlich 5 Franken.

Migros spannt mit Just Eat zusammen

Auch die Migros bietet neu eine schnellere Form der Lieferung an. Sie hat sich mit dem Lieferdienst Just Eat zusammengeschlossen. Der Essenslieferdienst bringt seit dieser Woche 10’000 Migros-Produkte direkt aus dem Laden bis vor die Haustür. Und das innerhalb einer Stunde! Der Dienst ist in bereits 30 Schweizer Städten aktiv – Tendenz steigend. Ob die Migros deshalb ihr eigenes Angebot herunterschraubt?

Dass die Arbeitsbedingungen für die Kuriere von Just Eat alles andere als fair sind, zeigt eine neue Recherche der «NZZ am Sonntag». Der Lieferdienst lagere ein Teil der Kurierfahrten bewusst an externe Subunternehmen aus. Dort müssten Fahrer dann zu Dumpinglöhnen arbeiten. Ob die Migros-Kunden das für eine schnellere Lieferung in Kauf nehmen, wird sich zeigen.