Just Eat kooperiert mit dem orangen Riesen: Der Lieferdienst trägt neu 10'000 Migros-Produkte aus – und das in weniger als einer Stunde. Die Preise sind die gleichen wie im Supermarkt. Der Service startet in über 30 Schweizer Städten, weitere Regionen folgen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Just Eat liefert ab sofort Migros-Produkte in weniger als 60 Minuten

Lieferung erfolgt innerhalb 12 Kilometern, schwere Waren über 7,5 kg per Auto

Service in über 30 Schweizer Städten aktiv, Ausbau in Wallis und Tessin War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Daniel Macher Redaktor News

Jetzt kannst du dir deinen Migros-Einkauf schnell und bequem nach Hause liefern lassen: Just Eat spannt mit der Detailhändlerin zusammen und bringt neu rund 10'000 Migros-Produkte direkt aus dem Supermarkt bis vor die Haustür – und das in weniger als einer Stunde, so das Versprechen. Das Angebot richtet sich sowohl an Nutzer der Just-Eat-App als auch an Migros-Kundinnen und -Kunden, schreiben die beiden Unternehmen in einer gemeinsamen Mitteilung. Besonders attraktiv: Die Preise entsprechen den regulären Ladenpreisen, auch die Migros-Aktionen sind gültig.

Die Bestellung stellen die Migros-Angestellten direkt im jeweiligen Supermarkt zusammen. Sie übernehmen vor Ort die Kommissionierung, danach liefert die Just-Eat-Kurierflotte die Einkäufe aus. Die Fahrer sind fest angestellt, sozialversichert und mit wetterfester Ausrüstung unterwegs. Geliefert wird innerhalb eines Radius von zwölf Kilometern – je nach Strecke per Auto, E-Bike oder Velo. Schwere Einkäufe ab 7,5 Kilogramm werden aus gesundheitlichen Gründen ausschliesslich mit dem Auto transportiert.

«Schnell und zuverlässig liefern»

Mit der Partnerschaft baut Just Eat seine Position im boomenden Quick-Commerce-Markt weiter aus. «Kaum eine Marke ist so tief in der Schweizer Kultur verankert wie die Migros – mit ihrer Geschichte, ihren ikonischen Produkten und ihrer Rolle als Nummer eins im Schweizer Detailhandel. Die Partnerschaft mit dieser Institution ermöglicht es, unser Versprechen einzulösen: jederzeit das passende Produkt schnell und zuverlässig zu liefern», sagt Lukas Streich, Geschäftsführer von Just Eat Schweiz.

Auch regional wächst das Angebot: Mit neuen Logistikstrukturen im Wallis und im Tessin erschliesst Just Eat zusätzliche Gebiete. Bereits heute ist der Dienst in über 30 Schweizer Städten aktiv – Tendenz steigend. Der Just-Eat-Lieferdienst ist eine Ergänzung zum eigenen Heimlieferservice der Migros. Dieser bringt die bestellten Produkte am nächsten Tag vorbei, zudem muss die Bestellung mindestens 99 Franken kosten. Einen solchen Mindestbestellwert gibt es beim neuen Just-Eat-Angebot nicht.