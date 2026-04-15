Coop verpasst seiner Standardmarke Qualité & Prix einen neuen Look. Der Brand im mittleren Preissegment bekommt einen neuen Namen und neue Verpackungen. Betroffen sind «mehrere Tausend Produkte». Interessant: Die Umstellung ist bereits seit 2024 im Gang.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Coop ersetzt Eigenmarke Qualité et Prix bis 2028

Mehrere Tausend Produkte betroffen, Rezepturen und Preise bleiben unverändert

Migros streicht ebenfalls Eigenmarken, darunter M-Budget und American Favorites War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Nathalie Benn Redaktorin Wirtschaft

Nach der Migros stellt jetzt auch der Konkurrent Coop bei seinen Eigenmarken um. Still und heimlich hat der Basler Detailhändler schon vor längerem damit begonnen, seiner Marke Qualité & Prix einen neuen Look zu verpassen, wie die «Aargauer Zeitung» zuerst berichtet hat.

Konkret: Coop hat die grösste Eigenmarke umbenannt, der kursive, schwarz-pinke Schriftzug verschwindet schrittweise von den Produkten. Künftig heissen sie schlicht und einfach «Coop». Das führt gleichzeitig zu einer Mini-Änderung bei den anderen Coop-Eigenmarken: Bei ihnen fehlt nun das kleine Coop-Logo auf schwarzem Hintergrund.

«Mehrere Tausend Produkte» betroffen

Betroffen sind «mehrere Tausend Produkte», wie ein Coop-Sprecher auf Anfrage von Blick ausführt. Von Zucker über Pizzas bis hin zu Haushaltswaren. Das Ziel der Massnahme: «Mit dem neuen Namen positionieren wir die Marke noch klarer als Coop-Eigenmarke», so der Sprecher.

Aktuell gibt es in den Filialen teils Doppelspurigkeiten: So sind Produkte wie Haselnüsse in gewissen Läden noch unter «Qualité & Prix» erhältlich, zuweilen aber auch bereits im neuen, schlichteren «Coop»-Design. Der Grund: «Im Zuge der Umbenennung ist es für uns wichtig, dass wir kein Verpackungsmaterial vernichten müssen.» Die Umstellung erfolge schrittweise und soll bis 2028 abgeschlossen sein.

Coop betont: «Es handelt sich lediglich um eine Anpassung des Namings sowie der Verpackungen.» Die Rezepturen und Preise bleiben gleich. Interessant: Den Entscheid für die Umbenennung hat Coop laut dem Sprecher bereits 2023 gefällt. Umgesetzt wird sie Anfang 2024. Aktiv darüber informiert hat der Detailhändler nie.

Bei Migros verschwindet M-Budget und Ami-Eigenmarke

Mitbewerberin Migros geht bei ihren Eigenmarken deutlich weiter: Sie hatte im Herbst 2025 eine grosse Marketing-Revolution angekündigt: Von den rund 250 Marken sollen beim orangen Riesen 80 verschwinden – fast jede Dritte wird letztlich gestrichen. Auch die Kult-Marke M-Budget verschwindet. Aber auch Nischenlinien sind betroffen – zuletzt etwa die Migros-Marke American Favorites.