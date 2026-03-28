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Wer hat in der Schweiz die Nase vorn beim Thema Onlinesupermarkt? Seit mehr als zwanzig Jahren ist das eine rein rhetorische Frage. Denn seit Menschengedenken, oder doch mindestens seit es das Internet gibt, ist die Migros hier auf der Überholspur.

Migros.ch, einst als LeShop gestartet, macht seit Beginn der E-Grocery-Zeitrechnung mehr Umsatz als Coop. Oder besser gesagt: machte.

Spätestens als Coop kürzlich bei der Publikation der Jahreszahlen verlauten liess, man habe der Migros jetzt die Nummer-eins-Position weggeschnappt, wurden Profis hellhörig. Zwar lagen damals die Umsatzzahlen des Onlinesupermarktes der Migros noch gar nicht vor – aber rein rechnerisch schien das Coop-Überholmanöver realistisch. In den letzten Jahren rückte Coop.ch ständig zu Migros.ch auf; im Geschäftsjahr 2025 zeigten die Basler ein massives Wachstum von 10 Prozent und kamen mit einem Online-Food-Umsatz von 375 Millionen Franken über die Ziellinie.

Coop.ch wuchs 2025 um 10 Prozent; Migros.ch schrumpfte

Anlässlich der Bilanzmedienkonferenz der Migros wurde nun dieser Tage auch öffentlich, wie der Onlinesupermarkt des orangen Riesen 2025 über die Runden kam. Es resultierte kein Wachstum, sondern ein kleines Minus, wie das Unternehmen meldete: «2025 bewegte sich Migros Online mit 362 Millionen Franken Umsatz auf Vorjahresniveau (–0,6 Prozent), dies bedingt durch Preissenkungen.»

Artikel aus der «Handelszeitung» Dieser Artikel wurde erstmals im Angebot von handelszeitung.ch veröffentlicht. Weitere spannende Artikel findest du unter www.handelszeitung.ch. Dieser Artikel wurde erstmals im Angebot von handelszeitung.ch veröffentlicht. Weitere spannende Artikel findest du unter www.handelszeitung.ch.

Wir fassen zusammen: Coop.ch: 375 Millionen. Migros.ch: 362 Millionen. Die Zahlen sprechen eine klare Sprache, und damit steht offiziell fest: Coop.ch hat im Jahr 2025 erstmals Migros.ch überrundet.

Galaxus als heimlicher Supermarkt-Riese

Ganz so klar sieht man das aber bei der Migros nicht. Und führt eine verblüffende Argumentation ins Feld. Zwar habe Coop.ch im Jahr 2025 Migros.ch beim Umsatz überholt, aber das decke nicht das ganze Spektrum ab, sagt Migros-Chef Mario Irminger: «Wenn wir das supermarktnahe Sortiment von Galaxus hinzunehmen, dann deckt die Migros-Gruppe den Schweizer E-Food-Markt zu zwei Dritteln ab.»

Irminger fährt fort: «Die Grösse dieses Marktes sehen wir bei rund 1 Milliarde Franken.» Was also bedeuten würde, dass der Umsatz von Migros.ch und dem Galaxus-Onlinesupermarkt zusammen rund 660 Millionen Franken beträgt. Das E-Warenhaus Galaxus bietet in seinem Supermarkt-Angebot zwar keine Frischeartikel wie Früchte und Gemüse, ist dafür aber stark bei haltbaren Lebensmitteln wie Backwaren, Getränken, Snacks, Fertiggerichten, Pasta und Müesli.

Heimlicher Supermarkt-Gigant enttarnt

Warum der Migros-Chef erst im Jahr der Coop.ch-Überrundung mit der Galaxus-Supermarkt-Stärke ans Tageslicht kommt, bleibt sein Geheimnis. Was aber nun nicht mehr geheim ist: Wie umsatzstark das «supermarktnahe» Angebot von Galaxus ist.

Wenn das Total in der Migros-Gruppe bezüglich E-Food rund 660 Millionen Franken beträgt und man davon die 362 Millionen von Migros.ch abzieht, dann bleiben immer noch 300 Supermarkt-Umsatzmillionen von Galaxus. Damit hat Mario Irminger nicht nur die neue Führungsrolle von Coop.ch relativiert. Sondern auch einen heimlichen E-Supermarkt-Giganten enttarnt.