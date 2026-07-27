Preisüberwacher nimmt Gotthard-Tankstellen unter die Lupe

Nirgends sind die Preise für Benzin und Diesel so hoch wie entlang der Gotthardautobahn A2 im Tessin. Die Tankstellen dort haben schon so manche Autofahrer in Not verärgert. Jetzt will der Preisüberwacher die Spritpreise vor dem Gotthardtunnel untersuchen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Gotthard: Hohe Benzinpreise entlang der A2 sorgen für grossen Ärger

Preisüberwacher untersucht den Markt, mögliche Tarifsenkungen denkbar

Discounter Etzelpark eröffnete unlängst in Bellinzona TI, Konkurrenten reagierten sofort mit Preissenkungen

Bernadette Hogg Redaktorin Wirtschaft

Der Gotthard ist für viele Reisende ein Horror: Endlose Staus und die brütende Hitze vermiesen vielen Durchreisenden die Vorfreude auf die Ferien. Zu allem Überfluss kommen noch die hohen Spritpreise entlang der A2 im Tessin hinzu. Tankstellen auf der Südseite des Gotthardtunnels sorgen mit extrem hohen Preisen für Unmut. Kürzlich warnte ein Influencer auf Tiktok vor der «teuersten Tankstelle der Schweiz». Bereits im letzten Jahr machte die Socar-Tankstelle auf der Raststätte San Gottardo Sud in Stalvredo TI einen Blick-Leser richtig hässig. «Das ist eine unglaubliche Abzocke», sagte er gegenüber Blick.

Im Tessin sind die Spritpreise generell höher. Aber auf der Gotthardroute muss man besonders tief ins Portemonnaie greifen. Der Liter Bleifrei 95 oder Diesel kostet dort gut 50 Rappen mehr als der Schweizer Schnitt, wie der TCS-Benzinpreisradar aufzeigt. Das macht dann pro Tankfüllung schnell eine 20er-Note mehr aus. Wegen der grossen Differenz reagiert nun der Preisüberwacher: Er nimmt eine sogenannte «Marktbeobachtung» vor, wie Beat Niederhauser (55), Geschäftsführer des Preisüberwachers, gegenüber CH Media sagte. Heisst: Der Preisüberwacher nimmt die Tessiner Benzinpreise entlang der A2 unter die Lupe.

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Viele Fragen bleiben offen

Ob sich etwas aus dieser Untersuchung ergibt, wird sich erst mit der Zeit herausstellen. «Untersuchungsumfang und Schwerpunkte der Marktbeobachtung sind noch nicht festgelegt», teilt Preisüberwacher-Sprecherin Jana Josty auf Anfrage von Blick mit. «Deshalb lässt sich derzeit nicht sagen, wie lange die Marktbeobachtung dauert oder wie sie konkret durchgeführt wird.» Die Beurteilung, ob die Preise nicht rechtens seien, werde auf den Einzelfall zugeschnitten, so Josty.

Ein mögliches Szenario: Der Preisüberwacher kann bestimmen, dass die Tarife in Zukunft gesenkt werden müssen. Wenn Absprachen im Spiel sind, könnte sich sogar die Wettbewerbskommission (Weko) einschalten.

Ein Preiskampf bricht in Bellinzona aus

Was den Preisüberwacher laut CH Media stutzig machte: Der Discounter Etzelpark von «Preisbrecher» Michael Knobel (46) eröffnete Ende Juni in Bellinzona TI eine neue Tankstelle. Nur wenige Stunden nach der Eröffnung reagierten Konkurrenten wie Socar oder Coop Pronto: Sie senkten plötzlich ihre Preise, in Bellinzona sogar um 19 Rappen.

Nun hat Coop offenbar den Spiess umgedreht: Der Detailhändler unterbietet in der Nähe von anderen Etzelpark-Standorten plötzlich die Preise des Billig-Konkurrenten. Etzelpark-Betreiber Knobel vermutet, dass dahinter ein gezieltes Vorgehen steckt. «Die Konkurrenz will Etzelpark fertigmachen», sagte er kürzlich zu Blick. Hat er sich im Tessin die Finger verbrannt?