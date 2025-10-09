DE
«Das ist eine unglaubliche Abzocke!»
Benzinpreis-Schock kurz vor dem Gotthardtunnel – Blick-Leser warnt

Vor dem Gotthard sind die Spritpreise hoch. 60 Rappen mehr pro Liter als ein paar Kilometer weiter auf der Landstrasse hat Blick-Leser Noah Habegger* bezahlt. «Das ist Ausnützung einer Notlage!», klagt er. Und warnt alle Ferienrückkehrer vor happigen Preisen.
1/4
Die Raststätte San Gottardo Sud in Stalvredo TI liegt in Fahrtrichtung Zürich.
Foto: Screenshot Google Streetview

Darum gehts

  • Familie tankt vor Gotthardtunnel. Schock über extrem hohe Benzinpreise
  • Warnung vor Benzinpreis-Falle an Autobahnraststätten für Ferienrückkehrer
  • Preisunterschied von 60 Rappen pro Liter zwischen Autobahn und Dorf
Patrik_Berger_Redaktor Wirtschaft Desk_Ringier Blick_1-Bearbeitet.jpg
Patrik BergerRedaktor Wirtschaft

Nach ein paar Tagen Herbstferien in Kroatien fährt Noah Habegger* (39) mit seiner Familie aus Kroatien zurück ins heimische Andelfingen ZH. Kurz vor dem Gotthardtunnel will er noch einmal volltanken. Damit er mit seiner Frau Nicole (37) und den beiden Kindern (11 und 12) nicht ohne Benzin im Tank im Tunnel stehenbleibt. «Es wäre knapp geworden», sagt er zu Blick. Er fährt bei der Raststätte San Gottardo Sud in Stalvredo TI raus. Und greift zum Zapfhahn.

Als er auf den Preis schaut, trifft ihn fast der Schlag! 2.35 Franken kostet der Liter Bleifrei 95, für einen Liter Diesel sind gar 2.24 Franken ausgerufen. «Ich dachte zuerst, dass es sich da um einen Fehler handelt», sagt er. «Oder dass der Literpreis in einer anderen Währung angeschrieben ist.» Dem ist aber nicht so. Socar meint es ernst mit den rekordhohen Preisen.

«Mir blieb nichts anderes übrig»

Habegger tankt – wohl oder übel. «Mein Tank war fast leer, mir blieb nichts anderes übrig», sagt er genervt. Und schiebt nach: «Das ist Ausnützung einer Notlage!» Er zapft 10 Liter, bezahlt und kommt gut nach Hause. Er ärgert sich aber noch immer über die hohen Preise. «Das ist eine unglaubliche Abzocke!» Er will deshalb andere Ferienrückkehrer warnen, damit sie nicht ebenfalls in die Benzinpreis-Falle tappen. «Tankt unbedingt rechtzeitig, am besten neben der Autobahn!», rät er.

Denn es gibt günstige Alternativen. Auch kurz vor dem Gotthardtunnel. So kostet der Liter Bleifrei 95 bei der Socar-Tankstelle in Airolo TI an der Landstrasse 1.75 Franken, wie ein Blick auf den Benzinpreis-Rader des TCS zeigt. Das sind stolze 60 Rappen oder über 25 Prozent weniger. Der zusätzliche Zeitaufwand ist gering. Nach 6 Minuten Fahrt ist man dort. Die Distanz von der teuren Tankstelle auf der Raststätte zur günstigen im Dorf beträgt gerade einmal 3,9 Kilometer. Da lohnt sich der kurze Umweg allemal.

* Name geändert 

