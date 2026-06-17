2.47 Franken für einen Liter Benzin, 2.72 Franken für Diesel: Ein TikToker staunt an einer Tankstelle kurz nach dem Gotthard-Tunnel über die happigen Preise. Handelt es sich tatsächlich um die teuerste Tankstelle der Schweiz?

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Tiktoker entsetzt über Benzinpreise in Tessin, Tankstelle verlangt 2,47 CHF/Liter

Diesel schweizweit 2,12 CHF/Liter, Tankstelle verlangte 2,72 CHF/Liter

Super-Benzin im Tessin oft 1,94–1,98 CHF, teurer als Zürich

Daniel Macher Redaktor News

Nicht erst seit dem Iran-Krieg sorgen Benzinpreise für erhitzte Gemüter. Die Preise für den beliebten Most sorgen immer wieder für Aufregung bei Besitzern von motorisierten Fortbewegungsmitteln. Nun hat auch den Schweizer Content-Creator logikthesecond das gemeine Spritpreisvirus erwischt. Symptome: roter Kopf, Fassungslosigkeit, Entsetzen.

In einem auf Tiktok veröffentlichten Video berichtet er, wie ihm auf der Fahrt Richtung Locarno TI kurz nach dem Gotthard-Tunnel beinahe das Benzin ausging. Die Tankwarnleuchte seines Autos leuchtete bereits orange – fast schon rot. Also steuerte er eine Tankstelle an, die seiner Erinnerung nach «Gotthard Süd» hiess.

Deutlich über dem Schweizer Durchschnitt

Doch als er auf die Preistafel blickte, traute er seinen Augen nicht. Für einen Liter Bleifrei wurden dort 2.47 Franken verlangt, Diesel kostete sogar 2.72 Franken pro Liter. In seinem Video mit dem Titel «die tüürsti Tankstell i de Schwiiz» reagiert er fassungslos: «So etwas habe ich noch nie gesehen, in meinem ganzen Leben.» Für ihn ist klar: «Das muss doch ein Scam sein.»

Tatsächlich liegen die Preise deutlich über dem Schweizer Durchschnitt. Aktuell kostet ein Liter Diesel schweizweit im Schnitt rund 2.12 Franken. Auch bei Benzin bewegen sich die Preise vielerorts klar unter der Marke von zwei Franken.

Tessin immer schon teuer

Dass die Tankstelle im Tessin dennoch kein Einzelfall sein könnte, zeigen frühere Erhebungen. Als besonders teuer galt bereits die Eni-Autobahntankstelle an der A2 bei Piotta TI. Dort wurden in der Vergangenheit Dieselpreise von bis zu 2.46 Franken pro Liter gemessen. Autobahntankstellen verlangen häufig deutlich höhere Preise als Stationen in Ortschaften oder Industriegebieten, da viele Reisende unterwegs kaum Alternativen haben.

Diese Beobachtung machte auch ein Blick-Reporter am vergangenen Wochenende im Tessin. «Erstaunlich ist, dass Benzin dort generell sehr teuer ist», berichtet er. Super-Benzin habe an mehreren Orten zwischen 1.94 und 1.98 Franken pro Liter gekostet – und damit teilweise sogar mehr als im sonst oft als teuer geltenden Zürich. Beim Diesel seien Preise um 2.12 Franken keine Seltenheit gewesen.

Ob die von TikToker logikthesecond gefilmte Tankstelle tatsächlich die teuerste der Schweiz ist, lässt sich nicht abschliessend sagen. Klar ist aber: Wer mit dem Auto Richtung Süden unterwegs ist, für den lohnt es sich, die aktuellen Preise auf Portalen wie Benzin-preis.ch oder auf TCS Benzinradar zu checken.