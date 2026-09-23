Qantas schreibt Aviatik-Geschichte: Ab 2028 fliegt die Airline 16'000 Kilometer nonstop von Sydney nach New York. Möglich machts ein speziell entwickelter Airbus A350. Herzstück der Maschine ist ein zusätzlicher Treibstofftank mit 20'000 Litern Fassungsvermögen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Qantas plant ab 2028 Nonstop-Flüge von Sydney nach New York in 18 Stunden

Neue Airbus A350-1000ULR mit 20'000-Liter-Tank ermöglicht 16'000 km Reichweite

Nur 238 Sitze und «Wellbeing Zone» für mehr Komfort auf Langstreckenflügen

Patrik Berger Redaktor Wirtschaft

Die australische Airline Qantas gibt kräftig Schub – und jagt einen Rekord nach dem anderen. Der neuste Coup: ein Direktflug über 16'000 Kilometer von Sydney nach New York, und zwar ohne einen einzigen Zwischenstopp! 18 Stunden sind die Passagiere in der Luft. Heute landen die Maschinen auf dem Weg nach New York zum Auftanken noch kurz in Auckland (Neuseeland). Sie brauchen für den Flug deshalb rund 21 Stunden.

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Qantas treibt damit ihr Extrem-Langstreckenprogramm mit dem Namen «Sunrise» weiter voran. Den Anfang macht bereits in einem Jahr die Verbindung Sydney–London über 17'000 Kilometer. Auch sie soll ohne Tank- oder Zwischenstopp auskommen und rund 20 Stunden dauern – und ist damit der längste Nonstop-Flug der Welt. Heute müssen Passagiere auf der sogenannten «Känguru-Route» noch in Singapur umsteigen. Dadurch dauert die Reise rund 24 bis 25 Stunden.

Mehr Platz für Passagiere – nur 238 Sitze

Möglich machen soll die neuen Super-Flüge eine speziell für Qantas entwickelte Version des Airbus A350-1000ULR. Damit solche Mammutflüge gelingen, erhält Qantas zwölf speziell ausgerüstete Airbus A350-1000ULR. Das Kürzel ULR steht für Ultra Long Range. Herzstück der Maschine ist ein zusätzlicher Treibstofftank mit 20'000 Litern Fassungsvermögen, der die enorme Reichweite ermöglicht. Erste Tests sind vielversprechend verlaufen.

Doch ihre Kunden einfach 18 oder 20 Stunden in einen Flieger quetschen will Qantas nicht. Die A350 erhalten nur 238 Sitze – deutlich weniger, als bei diesem Flugzeugtyp möglich wäre. Dafür gibt es mehr Platz und sogar eine spezielle «Wellbeing Zone», in der sich Passagiere während des Marathonflugs bewegen und dehnen können. Beleuchtung, Mahlzeiten und Kabinenrhythmus sollen ebenfalls auf die extrem lange Reise abgestimmt werden.

19'700 Kilometer sind Distanz-Rekord

Den Rekord für den längsten Flug nach Distanz hält die Gesellschaft China Eastern Airlines. Die Chinesen fliegen von Shanghai in die argentinische Hauptstadt Buenos Aires. Das sind 19'700 Kilometer! Allerdings mit einem Zwischenstopp. Die Maschine – eine Boeing 777 – landet in Auckland zum Auftanken und für technische Checks.