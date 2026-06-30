Qantas lanciert den längsten Nonstop-Flug der Welt von Sydney nach London. Die 17'000 Kilometer lange Strecke soll in bis zu 21 Stunden zurückgelegt werden. Das ist neuer Weltrekord in der zivilen Luftfahrt. Die Passagiere brauchen definitiv Geduld und Sitzleder.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Qantas startet ab Oktober 2027 längsten Nonstop-Flug London–Sydney, 17'000 km

Flugdauer 19–21 Stunden dank Airbus A350-1000 mit 20’000-Liter-Zusatztank

Tickets 20 % teurer, Verkauf ab Februar 2027, 238 Plätze mit Luxuskomfort

Patrik Berger Redaktor Wirtschaft

Die australische Airline Qantas schreibt Luftfahrtgeschichte: Ab Oktober 2027 fliegt erstmals ein Linienflug ohne Zwischenlandung von London nach Sydney, wie die Airline in einer Mitteilung schreibt. Das ist Rekord und der längste Nonstop-Flug der Welt. Die 17'000-Kilometer-Reise dauert je nach Wetter und Wind zwischen 19 und 21 Stunden. Heute müssen Passagiere auf der sogenannten «Känguru-Route» noch in Singapur umsteigen. Dadurch dauert die Reise rund 24 bis 25 Stunden.

Möglich macht den Rekordflug ein speziell umgebauter Airbus A350-1000. Herzstück ist ein zusätzlicher 20’000-Liter-Tank – er ermöglicht eine Reichweite von 18'500 Kilometern. Damit ist genug Sprit an Bord, um die Distanz ohne Auftanken zu schaffen. Bis zu 238 Passagiere können an Bord mitfliegen. Qantas nennt das Milliardenprojekt «Sunrise». Der Name soll symbolisieren, dass Passagiere auf der Strecke mehrere Sonnenauf- und -untergänge erleben können.

20 Prozent teurer als heute

Für Reisende bedeutet das Projekt vor allem eines: Zeitersparnis. Wer nicht mehr umsteigen muss, kommt mehrere Stunden schneller ans Ziel. Ganz billig wird der Flug allerdings nicht. Qantas plant laut eigenen Angaben, für die Direktverbindung bis zu 20 Prozent höhere Ticketpreise zu verlangen. Die ersten zwölf speziell ausgerüsteten Maschinen hat die Airline bereits bestellt. Die Auslieferung des ersten Flugzeugs ist für April 2027 vorgesehen. Der Ticketverkauf für die Rekordstrecke soll im Februar 2027 starten.

Für die Passagiere soll die Marathonreise luxuriöser werden als je zuvor. Nur 238 Sitze statt der üblichen 300 sind verbaut. Das sorgt für mehr Platz. Zwischen Economy und Premium Economy entstehen sogenannte «Wellness-Zonen». Sie sind mit Stretchgriffen und Trinkstationen ausgestattet. Und mit Bildschirmen, auf denen Übungen gegen müde Beine gezeigt werden. In der First Class verwandelt sich der Sitz in eine kleine Suite: mit Bett, Sessel, Schiebetüren, einem eigenen Kleiderschrank und einem 32-Zoll-Bildschirm.

Für Australien-Reisende aus der Schweiz könnte der Mega-Flug interessant werden. Schon jetzt hält Qantas mit dem Flug Perth–London (17,5 Stunden) den drittlängsten Linienflug der Welt. Die neue Verbindung übertrifft sogar die aktuelle Rekordstrecke von Singapore Airlines von Singapur nach New York (18,5 Stunden) deutlich.

Chinesen fliegen noch weiter – mit Zwischenstopp

Gar 19'700 Kilometer lang ist der Rekord-Flug der Gesellschaft China Eastern Airlines. Die Chinesen fliegen von Shanghai in die argentinische Hauptstadt Buenos Aires. Das sind 19'700 Kilometer! Allerdings mit einem Zwischenstopp. Die Maschine – eine Boeing 777 – landet in Auckland (Neuseeland) zum Auftanken und für technische Checks.

Passagiere bleiben in der Zeit allerdings im Flieger sitzen – ohne Wellness-Zone. Die Flugreise ab Shanghai inklusive Zwischenstopp dauert 25 Stunden und 30 Minuten. Auf dem Rückweg nach China sind es wegen ungünstiger Winde sogar 29 Stunden. Das braucht nicht nur Geduld, sondern auch Sitzleder.