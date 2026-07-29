Mit einem 24-Stunden-Testflug von Melbourne nach Toulouse setzt Airbus neue Standards. Der A350-1000ULR flog 23'076 Kilometer nonstop. Er simulierte Ultra-Langstreckenflüge. Qantas will die Strecke von Sydney nach London 2027 anbieten.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Airbus testet Rekordflug: 24 Stunden nonstop von Melbourne nach Toulouse

Mega-Zusatztank mit 20'000 Litern ermöglicht Ultra-Langstreckenflug über 23'076 Kilometer

Qantas startet 2027 längsten Linienflug: Sydney-London, 19 Stunden nonstop

Patrik Berger Redaktor Wirtschaft

Dieser Flug braucht Sitzleder! Flugzeugbauer Airbus hat einen neuen Meilenstein in der Luftfahrt erreicht. Ein speziell für Ultra-Langstrecken entwickelter Airbus A350-1000ULR flog in 24 Stunden und 24 Minuten nonstop von Melbourne nach Toulouse (F). Dabei legte die Maschine ganze 23'076 Kilometer zurück – ein neuer Rekord für den Flugzeugbauer.

Der Testflug führte über drei Kontinente, zwei Ozeane sowie zwei Sonnenauf- und Sonnenuntergänge. An Bord befanden sich nur Testpiloten, Ingenieure und Techniker von Airbus sowie der australischen Fluggesellschaft Qantas. Passagiere waren keine dabei.

Mega-Zusatztank macht Rekordflug möglich

Während des Rekordflugs testeten die Ingenieure unter anderem den Zusatztank, das Belüftungssystem und den Lärmkomfort in der Kabine. Bereits auf dem Hinflug von Toulouse nach Melbourne hatte das Flugzeug rund 17'000 Kilometer in etwas mehr als 19 Stunden absolviert. Der Rückflug simulierte dann erstmals den Linienflug von Sydney nach London, den Qantas ab Oktober 2027 unter dem Namen «Project Sunrise» anbieten will. Später sollen auch Direktflüge von Sydney nach New York folgen. Bislang war eine solche Distanz im Linienverkehr nicht möglich.

Damit solche Mammutflüge gelingen, erhält Qantas zwölf speziell ausgerüstete Airbus A350-1000ULR. Das Kürzel ULR steht für Ultra Long Range. Herzstück der Maschine ist ein zusätzlicher Treibstofftank mit 20'000 Litern Fassungsvermögen, der die enorme Reichweite ermöglicht.

Die längsten Flüge nach Flugzeit

Die neue Verbindung von Qantas von Sydney nach London wird die aktuelle Rekordstrecke von Singapore Airlines von Singapur nach New York (18,5 Stunden) ablösen. Auf Platz zwei liegt der Flug von Singapur nach Newark, New Jersey (18 Stunden und 45 Minuten). Schon jetzt hält Qantas mit dem Flug Perth–London (17,5 Stunden) den drittlängsten Linienflug der Welt.

Die längsten Flüge nach Distanz

Mit 19'700 Kilometern hält die Gesellschaft China Eastern Airlines den längsten Flug nach Distanz. Die Chinesen fliegen von Shanghai in die argentinische Hauptstadt Buenos Aires. Das sind 19'700 Kilometer! Allerdings mit einem Zwischenstopp. Die Maschine – eine Boeing 777 – landet in Auckland (Neuseeland) zum Auftanken und für technische Checks.

Für die Passagiere ist der Flug nicht ohne! Sie müssen auch nach der Zwischenlandung im Flieger sitzen bleiben. Die Flugreise ab Shanghai inklusive Zwischenstopp dauert 25 Stunden und 30 Minuten. Auf dem Rückweg nach China sind es wegen ungünstiger Winde sogar 29 Stunden. Das braucht nicht nur Geduld, sondern auch Sitzleder.

Der aktuell längste Flug der Swiss führt mit einer Boeing 777 vom Flughafen Tokio Narita nach Zürich und dauert 14 Stunden. Die Strecke beträgt rund 12'500 Kilometer.