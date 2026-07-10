Die meisten sehr langen Nonstop-Flüge verkehren zwischen Flughäfen in den USA und in Asien oder Australien. Doch 2027 wird ein Flug aus Europa die Spitze übernehmen.

Das sind die 10 längsten Nonstop-Flüge der Welt

Das sind die 10 längsten Nonstop-Flüge der Welt

Bis zu 19 Stunden in der Luft

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Qantas bietet ab Oktober 2027 Nonstop-Flug London-Sydney an

Flugstrecke wird bisherige Rekordhalter deutlich übertreffen

Längster Swiss-Flug: Tokio-Zürich mit Boeing 777, 14 Stunden, 12'500 km

Gabriel Knupfer Redaktor News

Mit der modernen Luftfahrt rückt die Welt zusammen. Kaum ein Ort auf der Welt ist nicht innert 24 Stunden erreichbar. Das ist vor allem den immer längeren Nonstop-Flügen zu verdanken.

Ab Oktober 2027 will die australische Qantas einen Linienflug ohne Zwischenlandung von London nach Sydney anbieten. Voraussichtliche Flugzeit für die 17'000 Kilometer lange Reise: Je nach Wind und Wetter zwischen 19 und 21 Stunden. Zum Vergleich: Heute liegen die längsten Strecken bei gut 15'000 Kilometern.

Ermöglicht werden solch enorme Strecken durch neuere Langstreckenjets wie Airbus A350 und Boeing 787 Dreamliner. Diese Flieger benötigen weniger Treibstoff als alte Langstreckenflugzeuge.

Für das Blick-Ranking haben wir die Flüge nach Luftlinie geordnet. Die tatsächlich geflogene Distanz ist oft länger, weil zum Beispiel Unwetter umflogen werden müssen. Auch die Reisedauer variiert, hier ist vor allem der Wind ein wichtiger Faktor.

10 Von Los Angeles nach Singapur

Distanz: 14'114 km

Flugzeit: 18 Stunden

Fluggesellschaft: Singapore Airlines mit Airbus A350

Gleich mehrere der längsten Flüge führen nach Singapur. Beim Flug aus Los Angeles ist die lange Flugzeit auffällig. Der Grund: Flüge von Ost nach West dauern wegen der Winde länger als umgekehrt.

9 Von Shenzhen nach Mexiko-Stadt

Distanz: 14'147 km

Flugzeit: 15 Stunden

Fluggesellschaft: China Southern mit Airbus A350

Der längste Flug aus China geht nur in Richtung Mexiko ohne Stopp. Für den Rückflug braucht es einen Zwischenhalt. Denn auf dem 2230 Meter über Meer gelegenen Flughafen der mexikanischen Hauptstadt kann das Flugzeug vollgetankt nicht starten.

8 Von Auckland nach Dubai

Distanz: 14'200 km

Flugzeit: 17 Stunden

Fluggesellschaft: Emirates mit Airbus A380

Die Fluggesellschaft Emirates setzt auf der ultralangen Strecke nach Neuseeland das grösste Passagierflugzeug der Welt ein.

7 Von New York-JFK nach Auckland

Distanz: 14'207 km

Flugzeit: 18 Stunden

Fluggesellschaft: Air New Zealand und Qantas mit Boeing 787

Gleich zwei Airlines fliegen von der US-Ostküste über Mexiko und den Pazifik nach Neuseeland.

6 Von Perth nach Paris

Distanz: 14'264 km

Flugzeit: 17 Stunden

Fluggesellschaft: Qantas mit Boeing 787

Die australische Airline Qantas bietet den neusten Flug in dieser Liste seit Sommer 2024 an.

5 Von Dallas/Fort Worth nach Melbourne

Distanz: 14'472 km

Flugzeit: 18 Stunden

Fluggesellschaft: Qantas mit Boeing 787

Nonstop-Verbindungen nach Australien gehören oft zu den längsten der Welt, so auch der Flug aus der texanischen Metropole.

4 Von Perth nach London

Distanz: 14'499 km

Flugzeit: 18 Stunden

Fluggesellschaft: Qantas mit Boeing 787

Die aktuell längste Flugverbindung Europas führt von der Westküste Australiens direkt nach London ins ehemalige Mutterland.

3 Von Auckland nach Doha

Distanz: 14'535 km

Flugzeit: 17 Stunden

Fluggesellschaft: Qatar Airways mit Boeing 777

Der Direktflug von Neuseeland nach Katar an den Persischen Golf ist für die meisten Passagiere nur ein Teil der Reise, bevor es zum Beispiel nach Europa weitergeht.

2 Von Newark nach Singapur

Distanz: 15'344 km

Flugzeit: 19 Stunden

Fluggesellschaft: Singapore Airlines mit Airbus A350

Der zweitgrösste Flughafen im Grossraum New York hat einen Direktflug in die asiatische Finanzmetropole.

1 New York-JFK nach Singapur

Distanz: 15'349 km

Flugzeit: 19 Stunden

Fluggesellschaft: Singapore Airlines mit Airbus A350

Auch der grösste Flughafen im Raum New York ist direkt mit dem Drehkreuz Singapur verbunden.

Der längste Swiss-Flug führt nach Tokio

Die Swiss ist in den Top-10 der längsten Direktflüge nicht vertreten. Ihr aktuell längster Flug führt mit einer Boeing 777 vom Flughafen Tokio Narita nach Zürich und dauert 14 Stunden. Die Strecke beträgt rund 12'500 Kilometer.

Da die Swiss den russischen Luftraum umfliegen muss und stattdessen auf dem Rückweg von Tokio die sogenannte Polarroute wählt, dauere der Flug zwei Stunden länger als regulär, sagt die Airline auf Anfrage. Die Polarroute führt aus Ostasien über Alaska und Grönland nach Europa.