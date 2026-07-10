Das sind die 10 längsten Nonstop-Flüge der Welt

Darum gehts
- Qantas bietet ab Oktober 2027 Nonstop-Flug London-Sydney an
- Flugstrecke wird bisherige Rekordhalter deutlich übertreffen
- Längster Swiss-Flug: Tokio-Zürich mit Boeing 777, 14 Stunden, 12'500 km
Mit der modernen Luftfahrt rückt die Welt zusammen. Kaum ein Ort auf der Welt ist nicht innert 24 Stunden erreichbar. Das ist vor allem den immer längeren Nonstop-Flügen zu verdanken.
Ab Oktober 2027 will die australische Qantas einen Linienflug ohne Zwischenlandung von London nach Sydney anbieten. Voraussichtliche Flugzeit für die 17'000 Kilometer lange Reise: Je nach Wind und Wetter zwischen 19 und 21 Stunden. Zum Vergleich: Heute liegen die längsten Strecken bei gut 15'000 Kilometern.
Ermöglicht werden solch enorme Strecken durch neuere Langstreckenjets wie Airbus A350 und Boeing 787 Dreamliner. Diese Flieger benötigen weniger Treibstoff als alte Langstreckenflugzeuge.
Für das Blick-Ranking haben wir die Flüge nach Luftlinie geordnet. Die tatsächlich geflogene Distanz ist oft länger, weil zum Beispiel Unwetter umflogen werden müssen. Auch die Reisedauer variiert, hier ist vor allem der Wind ein wichtiger Faktor.
Von Los Angeles nach Singapur
Distanz: 14'114 km
Flugzeit: 18 Stunden
Fluggesellschaft: Singapore Airlines mit Airbus A350
Gleich mehrere der längsten Flüge führen nach Singapur. Beim Flug aus Los Angeles ist die lange Flugzeit auffällig. Der Grund: Flüge von Ost nach West dauern wegen der Winde länger als umgekehrt.
Von Shenzhen nach Mexiko-Stadt
Distanz: 14'147 km
Flugzeit: 15 Stunden
Fluggesellschaft: China Southern mit Airbus A350
Der längste Flug aus China geht nur in Richtung Mexiko ohne Stopp. Für den Rückflug braucht es einen Zwischenhalt. Denn auf dem 2230 Meter über Meer gelegenen Flughafen der mexikanischen Hauptstadt kann das Flugzeug vollgetankt nicht starten.
Von Auckland nach Dubai
Distanz: 14'200 km
Flugzeit: 17 Stunden
Fluggesellschaft: Emirates mit Airbus A380
Die Fluggesellschaft Emirates setzt auf der ultralangen Strecke nach Neuseeland das grösste Passagierflugzeug der Welt ein.
Von New York-JFK nach Auckland
Distanz: 14'207 km
Flugzeit: 18 Stunden
Fluggesellschaft: Air New Zealand und Qantas mit Boeing 787
Gleich zwei Airlines fliegen von der US-Ostküste über Mexiko und den Pazifik nach Neuseeland.
Von Perth nach Paris
Distanz: 14'264 km
Flugzeit: 17 Stunden
Fluggesellschaft: Qantas mit Boeing 787
Die australische Airline Qantas bietet den neusten Flug in dieser Liste seit Sommer 2024 an.
Von Dallas/Fort Worth nach Melbourne
Distanz: 14'472 km
Flugzeit: 18 Stunden
Fluggesellschaft: Qantas mit Boeing 787
Nonstop-Verbindungen nach Australien gehören oft zu den längsten der Welt, so auch der Flug aus der texanischen Metropole.
Von Perth nach London
Distanz: 14'499 km
Flugzeit: 18 Stunden
Fluggesellschaft: Qantas mit Boeing 787
Die aktuell längste Flugverbindung Europas führt von der Westküste Australiens direkt nach London ins ehemalige Mutterland.
Von Auckland nach Doha
Distanz: 14'535 km
Flugzeit: 17 Stunden
Fluggesellschaft: Qatar Airways mit Boeing 777
Der Direktflug von Neuseeland nach Katar an den Persischen Golf ist für die meisten Passagiere nur ein Teil der Reise, bevor es zum Beispiel nach Europa weitergeht.
Von Newark nach Singapur
Distanz: 15'344 km
Flugzeit: 19 Stunden
Fluggesellschaft: Singapore Airlines mit Airbus A350
Der zweitgrösste Flughafen im Grossraum New York hat einen Direktflug in die asiatische Finanzmetropole.
New York-JFK nach Singapur
Distanz: 15'349 km
Flugzeit: 19 Stunden
Fluggesellschaft: Singapore Airlines mit Airbus A350
Auch der grösste Flughafen im Raum New York ist direkt mit dem Drehkreuz Singapur verbunden.
Der längste Swiss-Flug führt nach Tokio
Die Swiss ist in den Top-10 der längsten Direktflüge nicht vertreten. Ihr aktuell längster Flug führt mit einer Boeing 777 vom Flughafen Tokio Narita nach Zürich und dauert 14 Stunden. Die Strecke beträgt rund 12'500 Kilometer.
Da die Swiss den russischen Luftraum umfliegen muss und stattdessen auf dem Rückweg von Tokio die sogenannte Polarroute wählt, dauere der Flug zwei Stunden länger als regulär, sagt die Airline auf Anfrage. Die Polarroute führt aus Ostasien über Alaska und Grönland nach Europa.