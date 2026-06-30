Diese Direktflüge wünschen sich Reisende ab Zürich

Umsteigen auf einer Flugreise ist meistens stressig. Ein Ranking zeigt, welche Direktflüge Passagiere von Zürich aus am meisten vermissen. Darunter finden sich auch zwei eher unrealistische Destinationen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft 212 Destinationen ab Zürich im Sommer

Sydney meistgesuchtes Ziel ohne Direktflug, wirtschaftlich kaum umsetzbar

67 Airlines fliegen ab Zürich, Abfragen von Januar bis Mai 2026 analysiert

Robin Wegmüller Redaktor Wirtschaft

Die Sommerferien stehen vor der Tür. Und damit auch der Hochbetrieb am Flughafen Zürich. Von dort steuern die total 67 Airlines, die ab Zürich fliegen, insgesamt 212 Destinationen an. Trotz des beträchtlichen Streckennetzes gibt es noch immer weisse Flecken auf der Karte, welche die Reisenden nicht ohne mühsames Umsteigen an anderen Drehkreuzen erreichen.

Doch welche Reiseziele suchen Passagiere besonders oft, obwohl sie derzeit nicht direkt ab Zürich erreichbar sind? Um diese Frage zu beantworten, hat die Reise-Suchmaschine Skyscanner für das Portal Travelnews Suchanfragen von Anfang Januar bis Ende Mai 2026 ausgewertet. Entscheidend waren Abflüge zwischen dem 1. Juni und dem 31. Dezember dieses Jahres.

Sydney auf Rang 1

Hat die Ankündigung von Qantas für den längsten Nonstop-Flug der Welt viele Schweizer inspiriert? Die australische Airline fliegt ab Oktober von Sydney nach London. Die Weltmetropole an der Ostküste von Australien belegt auch im Skyscanner-Ranking den ersten Platz. Rein technisch wäre die Strecke ab Zürich realisierbar, wie Qantas beweist. Aus wirtschaftlicher Sicht ist ein Direktflug ab Zürich nach Australien aber eher unrealistisch. Für Schweizer dürfte ein solcher Ultralangstreckenflug darum ein Traum bleiben – wie auch ein Direktflug nach Auckland in Neuseeland.

Die meistgesuchten, nicht existierenden Direktflüge ab Zürich

Rang Destination 1. Sydney, Australien 2. Rio de Janeiro, Brasilien 3. Manila, Philippinen 4. Hanoi, Vietnam 5. Kuala Lumpur, Malaysia 6. Ho-Chi-Minh-Stadt, Vietnam 7. Auckland, Neuseeland 8. Osaka, Japan 9. Lima, Peru 10. Buenos Aires, Argentinien

Eine Rückkehr des zweitbeliebtesten Fluges nach Rio de Janeiro scheint um einiges machbarer. Bereits 2011 flog Edelweiss für einige Jahre in die brasilianische Metropole, wie Travelnews schreibt. Sowieso liegt das südamerikanische Land aktuell im Trend.

Auch auffällig: Asiatische Destinationen scheinen bei den Passagieren besonders beliebt zu sein. Fünf der zehn meistgesuchten Reiseziele liegen auf dem grössten Kontinent – zwei in Vietnam und je eines in Malaysia, Japan sowie auf den Philippinen. Die Konkurrenz ist für hiesige Airlines allerdings gross. Die Golfstaaten-Airlines Emirates, Qatar Airways und Etihad fliegen solche Ziele mit hohen Frequenzen an.

Bereits letztes Jahr hat Skyscanner die beliebtesten Nonstop-Flüge gesucht. Damals lag mit Denpasar die grösste Stadt Balis an vorderster Front – gefolgt von Manila, Sydney und Koh Samui (Thailand). Auch Ho-Chi-Minh-Stadt und Kuala Lumpur waren damals schon gefragt. Die Zukunft wird zeigen, ob eine Airline eine dieser Destinationen künftig in ihren Zürich-Flugplan aufnimmt.