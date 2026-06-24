Jetzt sind die Tarife fürs Parkieren im Alpstein bekannt

Im Alpstein steigen die Parkgebühren drastisch: Das Tagesticket kostet neu 15.75 Franken – statt 5 Franken wie vorher. Die Innerrhoder Regierung will so den Tourismus lenken – doch die neuen Preise sorgen für Ärger. Dabei geht es noch deutlich teurer.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Im Alpstein kosten Parkplätze seit 19. Mai neu 15.75 Franken täglich

2025 waren es nur 5 Franken

Einheitliche Parkgebühren gelten im ganzen Kanton, Parkleitsystem kommt 2027

Bernadette Hogg Redaktorin Wirtschaft

Wütende Touris, verärgerte Einwohnerinnen und Einwohner: Die neuen Parktarife im Wanderparadies Alpstein sorgen für grossen Unmut. Die prachtvolle Innerrhoder Gebirgskette mit Säntis, Hohem Kasten und Seealpsee zieht so manchen Besucher an. Schon länger will die Kantonsregierung gegensteuern – mit höheren Gebühren beim Parkplatz in Wasserauen AI. Denn: Wer das Parkieren im Griff hat, kann auch den Tagestourismus lenken.

Die umstrittenen Parkgebühren gelten seit dem 19. Mai, wie die «Appenzeller Zeitung» berichtet. Jetzt kostet das Parkieren in Wasserauen 15.75 Franken für die ersten 24 Stunden. Vorher waren es 5 Franken. Können die hohen Gebühren den Massenandrang bremsen?

Ursprünglich sollte es gar 30 Franken kosten

Die Debatte um die Parktarife hat schon letzten Herbst angefangen. 30 Franken für einen Parkplatz an der Wiese und eine Reservierung per App, um einen Parkplatz überhaupt zu ergattern. Das waren im Sommer 2025 die Forderungen der Innerrhoder Regierung. Für Hotels und Bergbahnen eine Katastrophe. Und für Wanderinnen und Wanderer ein Affront: «Das ist keine Lenkungsmassnahme, sondern eine reine Einnahmequelle», nervte sich damals Blick-Leser Stefan Gubser.

Eigentlich wollten die Innerrhoder Behörden in diesem Frühling ein neues Parkleitsystem für den ganzen Kanton einführen. Die erhöhten Parkgebühren sollten ab 2029 gelten. Jetzt ist es aber anders gekommen: Das Parkleitsystem ist für 2027 geplant, die höheren Parkgebühren gelten dafür bereits seit Mai – und das im ganzen Kanton mit den gleichen Tarifen. Immerhin: Die ersten 90 Minuten sind weiterhin gratis.

Am Alpstein muss man nun also fürs Parkieren deutlich tiefer ins Portemonnaie greifen. Es geht aber auch noch teurer, wie diese Beispiele zeigen:

Teuerster Parkplatz der Welt am Flughafen

Der Flughafen Zürich gilt als der teuerste Parkplatz der Welt: Beim Kurzzeit-Parkplatz vor der Ankunftshalle zahlt man 57 Franken – für eine Stunde! Jede Minute danach kostet 1 Franken. Die ersten 5 Minuten sind gratis.

60 Franken für einen Tag am HB Luzern

Wer in Luzern gleich aus dem Auto in den Zug steigen will, muss ganz schön in die Tasche greifen. Im Parkhaus am Luzerner Hauptbahnhof kostet die Tagespauschale 60 Franken.

Teure Parkhäuser in noblem Skiort

Was Appenzell Innerrhoden kann, kann St. Moritz GR schon lange. Der Bündner Nobelort weiss, wie man mit Autofahrerinnen und Autofahrer gut Geld macht. In den zentral gelegenen Parkhäusern zahlt man für die ersten 24 Stunden in der Hauptsaison 56 Franken.

Luxushotel will nur reiche Parkierer

Parkieren in der Stadt Zürich ist generell teuer. Besonders viel zahlt man im Parkhaus des Luxushotels Park Hyatt in der Nähe des Paradeplatzes. Dort kosten acht Stunden schon 45 Franken.

Auch in Basel ist es teuer

Am Messegelände in Basel kostet das Parkieren regulär 50 Franken für 24 Stunden. Während Events schrauben die Betreiber den Kurzzeittarif aber noch höher.