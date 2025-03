57 Franken pro Stunde! Flughafen Zürich verdoppelt Preise für Kurzzeit-Parkplätze

Preiserhöhung am Flughafen Zürich: Die erste Stunde auf einem Kurzzeitparkplatz vor der Ankunftshalle kostet nun 57 Franken, jede weitere Minute 1 Franken. Der Flughafen will so verhindern, dass sich die Autos vor dem Arrival stauen.

Publiziert: vor 2 Minuten