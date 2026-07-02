Edelweiss gibt seinen Winterflugplan 2026/27 bekannt: Es gibt es mehr Flüge nach Finnland, Norwegen und Schweden – inklusive täglicher Verbindungen nach Tromsø und früherem Start nach Lappland. Andere Verbindungen werden aber reduziert.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Edelweiss erweitert Winterflugplan 2026/27 mit mehr Verbindungen nach Skandinavien

Tromsø wird täglich angeflogen, Malediven bis zu viermal wöchentlich

69 Destinationen in 33 Ländern, Flugplan: 25. Oktober 2026 – 27. März 2027

Patrik Berger Redaktor Wirtschaft

Schweizerinnen und Schweizer ziehts in den Ferien vermehrt in den hohen Norden. Reisen nach Finnland, Norwegen und Schweden boomen – auch in den kalten Monaten. Jetzt reagiert die Airline Edelweiss auf die hohe Nachfrage und bietet auf den Winterflugplan 2026/27 mehr Verbindungen nach Finnland, Norwegen und Schweden an. Insbesondere das Angebot nach Lappland wird kräftig ausgebaut, wie der Schweizer Ferienflieger in einer Medienmitteilung schreibt.

Konkret: Die finnischen Städte Kittilä und Rovaniemi werden bereits ab Ende November angeflogen – rund zwei Wochen früher als bisher. Während der Sportferien hebt Edelweiss nach Kittilä sogar bis zu fünfmal pro Woche ab. Auch Ivalo und Kuusamo erhalten zusätzliche Flüge.

Mehr Verbindungen gibt es auch nach Nordnorwegen und Schweden. Tromsø, einer der beliebtesten Orte zur Beobachtung der Nordlichter, wird im kommenden Winter neu täglich angeflogen. Luleå in Schwedisch-Lappland erhält in der Hochsaison eine zweite wöchentliche Verbindung. Zudem fliegt Edelweiss die norwegische Stadt Bergen neu auch in den Wintermonaten Februar und März an.

Häufiger auf die Malediven

Wer lieber Sonne statt Schnee sucht, kommt ebenfalls auf seine Kosten. Die Malediven werden von Ende Oktober bis Mitte Januar neu bis zu viermal pro Woche bedient. Nach Colombo in Sri Lanka fliegt Edelweiss im gleichen Zeitraum bis zu dreimal wöchentlich. Auch Namibia rückt näher: Die Saison nach Windhoek beginnt künftig bereits Mitte März statt wie bisher erst Anfang Juni.

Darüber hinaus verlängert Edelweiss auf mehreren Mittelmeerstrecken die Saison. Korfu bleibt bis Mitte November im Flugplan, Chania auf Kreta bis Ende Oktober und Heraklion sogar bis Anfang Dezember. Die marokkanische Königsstadt Marrakesch erhält zusätzliche Winterflüge, und Bari in Süditalien wird erstmals auch über Weihnachten und Neujahr angeflogen.

Hier wird die Zahl der Flüge reduziert

Die Edelweiss reduziert im Gegenzug auf anderen Strecken. Puerte Plata (Dominikanische Republik), Montego Bay (Jamaika) und Liberia (Costa Rica) werden nur noch einmal statt zweimal pro Woche angeflogen. Die beiden wöchentlichen Flüge nach Maskat und Salalah werden gestrichen. Nach Phuket (Thailand) fliegt Edelweiss noch dreimal, bisher waren es vier Rotationen.

Nach Hurghada (Ägypten) reduziert Edelweiss die Zahl der wöchentlichen Flüge von zwölf auf zehn. Auch nach Skopje (Nordmazedonien) gibts neu nur noch zwei statt wie bis anhin drei Flüge. Insgesamt umfasst der Winterflugplan 2026/27 ab Zürich 69 Destinationen in 33 Ländern. Der Flugplan gilt vom 25. Oktober 2026 bis 27. März 2027.



