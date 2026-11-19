Anthropic versetzt die Wall Street in Aufruhr. In wenigen Stunden startet an der Tech-Börse Nasdaq der Handel mit der Aktie des gehypten KI-Unternehmens. Der grösste Börsengang der Geschichte birgt Risiken. Blick beantwortet die wichtigsten Fragen dazu.

Darum gehts Anthropic geht an die Nasdaq und erzielt beim bisher grössten Börsengang 81,3 Milliarden Dollar

Der Ausgabepreis beträgt 83 US-Dollar je Aktie, die Bewertung liegt bei 1,5 Billionen Dollar

Die Gründer halten 50,1 Prozent der Stimmrechte, Anthropic investiert viel und schreibt Verluste

Bernadette Hogg Redaktorin Wirtschaft

In wenigen Stunden ist es so weit: Anthropic, die Firma hinter dem Chatbot Claude, wagt den Sprung an die Wall Street. Am Donnerstag nimmt die Aktie an der Tech-Börse Nasdaq den Handel auf. Der Hype ist riesig, schliesslich wird es der grösste Börsengang der Geschichte. Und erstmals bringt ein führender Entwickler hochmoderner KI-Systeme seine Aktien an die Börse. Doch der Milliarden-Deal birgt auch Risiken. Blick klärt die wichtigsten Fragen.

Was wissen wir zum Anthropic-Börsengang?

Es wird ein grosser Zahltag für die KI-Firma: Am Mittwoch legte Anthropic den Ausgabepreis für seine Aktie bei 83 Dollar fest. Damit liegt der Preis klar über der Spanne von 70 bis 78 Dollar, die das Unternehmen vergangene Woche noch angepeilt hatte.

Die Nachfrage nach dem Titel ist enorm: Statt der ursprünglich geplanten 825 Millionen Aktien bringt Anthropic nun 980 Millionen Papiere auf den Markt. Das spült frisches Geld in die Kasse – Medienberichten zufolge 81,3 Milliarden Dollar. Damit stellt das Unternehmen SpaceX von Tech-Milliardär Elon Musk (55) in den Schatten: Der Raketenbauer nahm vor seinem Börsengang im Juni 75 Milliarden Dollar ein. Anthropic stellt damit einen neuen Rekord auf. Bewertet wird das Unternehmen mit rund 1,5 Billionen Dollar. Der Handelsstart erfolgt unter dem Kürzel ANT.

Wer steckt hinter Anthropic – und wieso der Schritt an die Börse?

Die Geschichte von Anthropic begann vor gerade einmal sechs Jahren – mit einem Knatsch. Sieben ehemalige Kaderleute kehrten OpenAI den Rücken, weil Chef Sam Altman (41) beim Thema KI-Sicherheit aus ihrer Sicht einen zu riskanten Kurs fuhr.

Heute macht ihr eigener KI-Assistent Claude der einstigen Arbeitgeberin das Leben schwer. Doch um im KI-Geschäft Schritt zu halten, kostet es ein kleines Vermögen: Rechenzentren und Spitzenforscher verschlingen hohe Summen. Mit dem Sprung an die Wall Street holt sich Anthropic nun weiteres Kapital für Investitionen, um im Rennen der Tech-Giganten nicht an Boden zu verlieren.

Wer räumt jetzt ab?

Der Glockenschlag am Donnerstag macht zahlreiche Beteiligte zu Millionären. Oder gar Milliardären. Allen voran die sieben Anthropic-Gründer: Sie stehen vor einem Geldregen in Milliardenhöhe.

Auch die Angestellten dürfen sich freuen. Dank ihrer Beteiligungen winkt ihnen ein grosser Zahltag: Voraussichtlich mehr als 4000 Mitarbeitende sind heute Nachmittag Schweizer Zeit mindestens eine Million Dollar schwer. Ebenfalls kräftig abräumen werden Grossinvestoren wie Google-Mutter Alphabet und Amazon – genauso wie prominente Geldgeber. US-Schauspieler Ashton Kutcher (48) gehört zu den frühen Anthropic-Investoren und macht jetzt den grossen Reibach.

Lohnt sich jetzt ein Einstieg?

Der Mega-Hype um den Börsengang verleitet dazu, selber beim Spektakel mitmachen zu wollen und Aktien zu kaufen. Doch Ipek Ozkardeskaya, Analystin bei Swissquote, trat kürzlich im Gespräch mit Blick auf die Bremse. Sie warnt davor, sich von der Hysterie blenden zu lassen. Auch SpaceX erlebte zum Handelsstart einen gewaltigen Ansturm – büsste kurz danach aber über 50 Prozent an Wert ein. Das Beispiel zeigt: Der Kurs steht und fällt mit den Kleinanlegern. Sie entscheiden letztlich, ob der Titel auch nach dem ersten Ansturm noch gefragt ist. Und ob die Anthropic-Aktie auch langfristig ein sinnvolles Investment ist.

KI-Illustration / Blick Informiere dich im Ticker über wichtige Börsen-News Wie geht es den Schweizer Firmen? Was läuft an der Wall Street? Und wie entwickelt sich der Goldpreis? Wir halten dich über die neusten Entwicklungen an den Märkten auf dem Laufenden – hier im Liveticker. KI-Illustration / Blick Wie geht es den Schweizer Firmen? Was läuft an der Wall Street? Und wie entwickelt sich der Goldpreis? Wir halten dich über die neusten Entwicklungen an den Märkten auf dem Laufenden – hier im Liveticker.

Dazu kommt: Wie im Silicon Valley üblich, geben die Gründer die Macht nicht aus der Hand. Anthropic führt sogenannte Class-F-Aktien ein, gehalten von der Zweckgesellschaft Founder LLC. Damit sichern sich die Gründer 50,1 Prozent aller Stimmrechte. Heisst: Wer an der Nasdaq kauft, liefert zwar frisches Geld – mitbestimmen darf er aber nicht.

Was sind die Risiken?

Hinter dem Milliarden-Hype verbergen sich einige Gefahren, wie sich zuletzt an der Börse gezeigt hat. Die KI-Euphorie hat erste Risse bekommen: Tech-Aktien sind in den letzten Wochen ins Wanken geraten. Und letzte Woche stürzte der Abgang von CEO Jensen Huang (63) nach Enthüllungen rund um seine Affären den Chip-Riesen Nvidia in die Krise. Die hohe Nachfrage nach Anthropic-Aktien setzt nun ein Gegengewicht. Ob der Hype anhält, ist aber offen.

«Das grösste Risiko liegt im teuren Preisschild für das künftige Wachstum», sagt Ozkardeskaya zu Blick. Anthropic investiert zurzeit extrem hohe Summen und schreibt tiefrote Zahlen – verspricht dafür aber satte Gewinne in der Zukunft. Flacht die KI-Nachfrage ab oder gewinnt die Konkurrenz die Oberhand, droht das Kartenhaus einzustürzen.

Das hätte auch für die übrige Wall Street Folgen. Ein Absturz der Anthropic-Aktie könnte auf die gesamte Tech-Branche überschwappen. Denn die etablierten Techgrössen und neuere KI-Riesen sind eng miteinander verzahnt. Sie schanzen sich gegenseitig Grossaufträge zu und tätigen grosse Investitionen in Zukunftsprojekte. Unter anderem Google-Mutter Alphabet, Amazon, Microsoft und Nvidia haben hohe Summen in Anthropic investiert. Leidet die Aktie des gehypten KI-Unternehmens, schmerzt das auch die Tech-Konzerne.

Keine Empfehlung für Anleger Dieser Artikel dient ausschliesslich Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Die dargestellten Meinungen und Einschätzungen beruhen auf sorgfältiger Recherche, können jedoch nicht die individuelle Prüfung und Beratung durch Fachleute ersetzen. Börsenentwicklungen sind von vielen Faktoren abhängig und nicht vorhersehbar. Investitionen in Aktien, Kryptowährungen und andere Finanzprodukte bergen Risiken, einschliesslich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Dieser Artikel dient ausschliesslich Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Die dargestellten Meinungen und Einschätzungen beruhen auf sorgfältiger Recherche, können jedoch nicht die individuelle Prüfung und Beratung durch Fachleute ersetzen. Börsenentwicklungen sind von vielen Faktoren abhängig und nicht vorhersehbar. Investitionen in Aktien, Kryptowährungen und andere Finanzprodukte bergen Risiken, einschliesslich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Mehr