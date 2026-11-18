Anthropic wagt einen Börsengang der Superlative – und das macht nicht nur die Gründer stinkreich. Neben Tausenden Mitarbeitenden erwarten auch ein Hollywood-Star und der Manager einer US-Popstar einen Geldsegen. Doch es gibt einen grossen Verlierer.

Darum gehts Anthropic strebt an der Nasdaq 1,4 Billionen Dollar Bewertung an und wäre global Nummer zwölf

Mehr als 4000 Mitarbeitende würden zu Millionären, sieben Gründer hätten je 18 Milliarden Dollar

Kutcher und Oseary sehen ihr Investment auf 7 Milliarden Dollar steigen, Bankman-Fried ging leer aus

Sven Schumann Redaktor Wirtschaft

Ein Glockenschlag macht am Donnerstag viele Menschen unglaublich reich. Anthropic steht vor dem möglicherweise grössten Börsengang der Geschichte. Am Donnerstag startet an der Tech-Börse Nasdaq der Handel mit den Aktien des Unternehmens hinter dem KI-Chatbot Claude. Die erst 2021 gegründete KI-Firma strebt eine Bewertung von 1,5 Billionen Dollar an – und wäre damit auf einen Schlag die Nummer zwölf der börsenkotierten Unternehmen. Quasi über Nacht werden damit Tausende Personen zu Millionären – oder gar Milliardären.

Die Nachfrage ist riesig: Anthropic gibt seine Aktien für 83 Dollar pro Stück aus – deutlich mehr als die ursprünglich angepeilten 70 bis 78 Dollar. Damit wird die Firma mit rund 1,5 Billionen Dollar bewertet. Wegen des grossen Andrangs wurde das Angebot laut Bloomberg zudem aufgestockt. Allein aus dem Börsengang fliessen Anthropic so mehr als 68 Milliarden Dollar zu. Gehandelt wird die Aktie unter dem Kürzel ANT.

Vor allem die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Anthropic vervielfachen damit ihr Vermögen. Dank ihrer Unternehmensbeteiligungen sind voraussichtlich mehr als 4000 von ihnen mindestens eine Million Dollar schwer. Wie bei vielen Start-ups üblich hat Anthropic viele Angestellte mit Anteilen vergütet. Je länger sie mit dabei sind, desto grösser jetzt der Geldregen.

Die sieben Gründer

Nicht um Millionen, sondern um Milliarden geht es bei den sieben Anthropic-Gründern. Es ist ausgemacht, dass sie am Donnerstag je Anteile im Wert von 250 Millionen US-Dollar verkaufen. Die Aktien, die in ihrem Besitz verbleiben, haben nach dem Börsengang voraussichtlich einen Wert von je 18 Milliarden Dollar. Das bekannteste Gesicht hinter Anthropic ist CEO Dario Amodei (43). Und er ist nicht das einzige Mitglied seiner Familie, das nun zum Milliardär wird. Denn auch seine Schwester, Daniela Amodei (39), ist Teil des Gründerteams. Sie amtet als Präsidentin und Vorstandsvorsitzende des KI-Unternehmens.

Auch für die anderen Gründer hat sich das Engagement bei Anthropic finanziell gelohnt. Mit Christopher Olah (34), Tom Brown (39), Jack Clark (38), Jared Kaplan (42) und Sam McCandlish (36) werden fünf weitere Millennials zu Multi-Milliardären.

Hollywood-Schauspieler und Promi-Manager

Ein Geldsegen wartet auch auf die Investoren, die das Potenzial des Unternehmens mit Sitz in San Francisco besonders früh erkannt haben. Ihr Investment zahlt sich nun dick aus. Und unter diesen befinden sich auch überraschende Namen: Zu den frühen Anthropic-Investoren gehört US-Schauspieler Ashton Kutcher (48), bekannt aus Filmen wie «Butterfly Effect» oder für seine Rolle in der Serie «Two and a Half Men».

Spätestens jetzt zeigt sich, dass er mit seiner Investmentfirma Sound Ventures auch als Unternehmer Erfolg hat. Die investierten 435 Millionen Dollar wachsen dank des Börsengangs nun auf ungefähr 7 Milliarden Dollar an. Guy Oseary (54), Kutchers Geschäftspartner und Mitgründer der Investmentfirma, sahnt ebenfalls gross ab. Der israelisch-amerikanische Geschäftsmann erlangte internationale Bekanntheit als Manager von Madonna (68).

Ein grosser Verlierer

Der Börsengang macht jetzt schon reiche Vertreter der US-Tech-Branche noch wohlhabender. Ein Beispiel: Unternehmer Eric Schmidt (71) dürfte schon als Google-Chef gut verdient haben. Doch mit Anteilen von knapp 1 Prozent an Anthropic macht er jetzt den richtig grossen Reibach. Seine Beteiligung dürfte ihm 20 Milliarden Dollar einbringen. Auch der Facebook-Mitgründer Dustin Moskovitz (42) und Skype-Investor Jaan Tallinn (54) halten achtbare Anteile an Anthropic.

Nicht zu den grossen Profiteuren gehört Sam Bankman-Fried (34). Der Gründer und frühere CEO der nun insolventen Kryptoplattform FTX investierte Ende 2021 knapp 500 Millionen Dollar in das damals neu gegründete Start-up. Nun wären seine Anthropic Anteile rund 35 Milliarden Dollar wert. Doch diese sind längst nicht mehr in seinem Besitz. Nach dem Zusammenbruch von FTX wurden seine Anteile im Insolvenzverfahren blockiert – und später für 1,34 Milliarden Dollar verkauft. Bankman-Fried sitzt aktuell eine Haftstrafe von 25 Jahren in einem US-Gefängnis ab – während die anderen Anthropic-Investoren mit dem Börsengang unglaublich reich werden.